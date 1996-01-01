Дальний Восток оттанцевал

Крупнейший на Дальнем Востоке танцевальный турнир прошел 5-6 июля во Владивостоке. ХVIII Международный фестиваль спортивного бального танца "Звезды Приморья-2008" собрал более 700 пар из разных уголков России - Холмска и Южно-Сахалинска, Читы и Улан-Удэ, Красноярска и Нерюнгри, Москвы и Иркутска, Находки и Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска. В этом году его особенностью стало присутствие большого количества пар из Китая и Японии.

Как отмечает директор фестиваля, заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН, с каждым годом растет не только число иностранных участников, но и уровень мастерства танцевальных дуэтов. А тенденция приглашения дальневосточных спортсменов в КНР для преподавания становится все более отчетливой.

Особую интригу соревнованиям придавало соперничество между приморскими и хабаровскими парами. Это вполне закономерно, ведь танцевальные школы в этих регионах считаются одними из самых сильных на Дальнем Востоке. А наиболее зрелищными стали соревнования среди взрослых танцоров: за Кубок губернатора Приморского края боролись пары из Владивостока, Хабаровска, Чань-Чуня и Находки. В итоге обладателями Кубка уже в четвертый раз стали Ирина СОЛОВЬЕВА и Виталий ПОПОВ ("Торнадо-дэнс", Владивосток).

Кроме того, одной из ярких точек финала стал танцевальный спектакль, в котором приняли участие сильнейшие творческие коллективы Приморья: образцовый коллектив спортивного бального танца ансамбль "Улыбка", клуб "Танго Перекресток" и другие.