Яхтсмены поборются за Кубок

В четверг с началом регистрации участников стартует крупнейшее внутрироссийское соревнование по яхтенному спорту XXI "Кубок залива Петра Великого".

Шесть лет назад скромная, по российским меркам, регата трансформировалась в событие российского масштаба, а начиная с этого года с добавлением "приставки" "Чемпионат России яхт открытого моря свыше 35 футов (ORC-Club)" Кубок вышел и закрепился в мировом парусном рейтинге.

О том, что Кубок залива Петра Великого, его статус и место на международной парусной арене будут неуклонно повышаться, не раз заявлял командор яхт-клуба "Семь футов" Михаил ЕРМАКОВ. Два года назад он получил моральную поддержку Российской Федерации парусного спорта и лично ее президента Александра КОТЕНКОВА, который, ко всему прочему, является глазами и ушами Президента РФ в Федеральном Собрании страны.

По традиции, чемпионат будет состоять из пяти гонок, длина которых составит от 22 до 210 морских миль, и продлится до 8 сентября. ИК "Золотой Рог" выступает официальным информационным партнером регаты.