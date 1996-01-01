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Боязнь потерять премиальные мешала олимпийским спортсменам выступить на лучшем своем уровне

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

О хороших премиальных нашим будущим призерам разве что ленивый перед Олимпиадой не говорил. Даже Владимир Путин отметился - в первые дни Игр на встрече с российскими спортсменами в Олимпийской деревне премьер в очередной раз довел до их сведения означенные суммы. Чем подтвердил повышенные (по сравнению с Афинами) обязательства государства. Не сработало. Может быть, даже, наоборот, помешало.

Это вообще крайне интересная тема. Сколько денег хорошо и сколько денег плохо? Не улыбайтесь, тут ответ "чем больше, тем лучше" вряд ли является единственным. Исходя из размеров наших премиальных за золото, Майкл Фелпс за неделю заработал бы почти миллион евро, а родное государство оценивает его феноменальные успехи в куда меньшую сумму.

Но Фелпс не сильно горюет, как не жалуются на относительно небольшие деньги и его коллеги по сборной США. Они иногда не совсем понимают вопросы о материальном вознаграждении и каких-то преференциях в связи с олимпийским триумфом. Деньги - ничто, престиж - все? В какой-то мере это так. Но, видимо, "на косвенных" (включающих и рекламные контракты) чемпионы и призеры, а также их тренеры могут в Штатах заработать больше, чем наши от прямых вливаний.

Для российских теннисисток, занявших весь олимпийский пьедестал, сумма вознаграждения вряд ли имела значения, она на них не давила - способ спортивной жизни в теннисе позволяет рассматривать олимпийский турнир исключительно как престижный форум.

Борцы греко-римского стиля тоже не сильно зависели от государственного поощрения - свое "ведомственное" было в разы выше. И теннисисты, и "классики" в целом выступили очень прилично (особенно на общем безрадостном фоне), но какую-то закономерность отсюда вывести трудно.

А вот то, что многие наши о премиях думали (или вынуждены были думать), несомненно. Пекинская Олимпиада, скорее всего, будет рекордной по упущенным нашими атлетами золотым и бронзовым медалям. Наше любимое место четвертое, количество "четверок" давно уже зашкаливает. Ничего предосудительного в четвертой позиции нет, если она соответствует возможностям спортсменов и команд, но сколько медалей было проиграно россиянами по собственной вине! И это уже психология. Наши очень боялись ошибиться, и, возможно, не в последнюю очередь, пусть и на уровне подсознания, боязнь потерять премиальные мешала им выступить на лучшем своем уровне, раскованно и раскрепощено.

Никто не скажет, что хороший материальный стимул - это плохо. Но кому-то хоть миллион евро посули - толку не будет, а кому-то на это вовсе наплевать. По крайней мере, по ходу соревнований.

Не случайно же многие искушенные ветераны, которым хорошо известен ответ на вопрос "за что боролись?", сломались в самый решающий момент. А побеждали порой те, кто на золото или даже просто на медали особенно и не рассчитывал.

Не в деньгах счастье. И даже не в их количестве. А в чем - пусть расскажут те, кто этот самый миг счастья испытал. Такие люди среди наших есть. И мы их даже видели в Пекине.

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