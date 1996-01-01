Россия провалила Олимпиаду

Промежуточные итоги Олимпийских игр в Пекине, где после шести соревновательных дней Россия занимала восьмое общекомандное место с тремя золотыми медалями, против 22 у Китая и 10 у США, абсолютно закономерны.

И дело даже не в количестве медалей. Конечно, если ставить своей задачей непременно обойти китайцев в борьбе за первое место в общем медальном зачете, тогда уже пора расстраиваться - Китай мы не догоним ни при каком раскладе.

Хозяева Олимпиады выиграли еще далеко не все "свои" медали, а ведь они еще и "чужие" наверняка возьмут. Но место в общем зачете - это ерунда. Это - следствие. И бороться с этим следствием бессмысленно. А вот причина в том, что мы действительно потихоньку сдаем свои позиции во многих видах. Можно смириться с тем, что мы не взяли золота в стрельбе - в конце концов, безоговорочно сильнейшими в этом виде мы не были. Можно наплевать на то, что в легких весах в дзюдо мы вообще ни одной медали не завоевали - нашим коньком всегда были соревнования тяжеловесов. Да и отсутствие наград в велоспорте - не большая беда. Мы и "Тур де Франс" никогда не выигрывали.

Но вот провалы в плавании - тут есть над чем задуматься. Четыре года назад мы считали, что одна медаль в плавании - это провал. Теперь уже надо признать, что такое количество медалей на Олимпиаде в этом виде - наш реальный уровень. Мы проигрываем не только лидерам, американцам и австралийцам, но и корейцам, китайцам и вообще бог знает кому. То же самое можно сказать и про фехтование.

И не стоит забывать и про командные виды спорта, где до розыгрыша медалей еще далеко. В гандболе, где мы всегда выступали успешно, ни мужская, ни женская сборная не смотрятся убедительно, и это при том, что женская команда вообще считается главным фаворитом Олимпиады. Волейбольная женская сборная выступает отвратительно, проигрывая матч за матчем. Баскетбольная мужская дружина, ведомая Андреем КИРИЛЕНКО, совсем недавно выигравшая чемпионат Европы, умудряется проиграть хорватам. И список можно продолжать бесконечно.

В общем, если судить по количеству медалей, то все не так уж плохо. Из графика прошлых Олимпиад мы не выбиваемся, да и те виды, в которых мы обычно выигрываем, еще впереди. Но глупо спорить с тем, что, пока весь мир сделал огромный шаг вперед, мы остались на месте. Китайцы добились потрясающего прогресса по сравнению с прошлыми Играми, улучшили результаты американцы, немцы, корейцы - и только сборная России (если вести речь о грандах) топчется там же, где и была. А поезд стремительно идет мимо.

Восьмое место сборной России в общекомандном зачете Олимпийских игр в Пекине по состоянию на 14 августа, с отставанием в 20 медалей от сборных США и Китая, является следствием сложной ситуации в стране в 90-е годы и упущенного поколения спортсменов. Такое мнение выразил олимпийский чемпион в прыжках в воду, вице-президент Олимпийского комитета России, chef de mission российской олимпийской делегации Владимир ВАСИН.

"У нас нет оснований бить тревогу, хотя отдельными результатами, мы, безусловно, разочарованы, - заявил Владимир Васин. - По сравнению с прошлой Олимпиадой в Афинах пока мы сделали шаг назад. В чем причина, при том, что за последние четыре года внимание государства к спорту и условия для его развития очевидно значительно повысились? Тут есть целый комплекс аргументов. Первое, годы перестройки не могли не сказаться. Посмотрите, для многих наших олимпийцев Игры в Пекине - уже не первые в карьере, специалисты, которые работают с командой, прожили в спорте долгую жизнь. Замечательно, что у нас есть кому передавать традиции. Но когда ситуация складывается так, что наши специалисты разбросаны по всему миру, что я выхожу в олимпийской деревне и слышу русскую речь от людей в форме самых разнообразных стран, а Россия в это время испытывает дефицит квалифицированных кадров. На данный момент Россия выступает донором мирового спорта!".

"Второе, не стоит недооценивать роль мотивации в спорте, - продолжил Васин. - С появлением престижных коммерческих турниров Олимпиада для многих перестала быть фетишем. Перед спортсменом больше не стоит вопрос: или сейчас, или никогда! - он имеет возможность получить приличное вознаграждение и на других стартах помимо Олимпийских игр. Именно поэтому накануне Олимпиады в Пекине мы особо подчеркивали важность патриотического воспитания в сборной. Без такого внутреннего стержня, без готовности отдать последние силы Олимпиады не выигрываются. Наконец, третье, главное. Мы как раз вчера разговаривали с почетным президентом ОКР Виталием СМИРНОВЫМ, обсуждали одно интересное исследование - "Сколько нужно времени, чтобы довести новичка до уровня мастера спорта". Знаете, в каком виде спорта это сложнее всего? В фехтовании - требуется 12 лет! Слишком много мы упустили в 90-х, чтобы так быстро наверстать за какие-то четыре года. СССР побеждал всех за счет главного - лучшей в мире системы подготовки резерва. Сейчас эта система утрачена. Но я на сто процентов уверен, что наши победы еще придут. На сегодняшний день мы имеем в стране максимально благоприятные за всю историю условия для развития спорта, такие, каких не было даже в СССР. Нужно просто время, чтобы система заработала".

Ситуацию с неудачным, можно даже сказать, провальным стартом Олимпийских игр в Пекине стоит рассматривать не только как комплексную проблему. Ведь провалился не один вид спорта. Не может быть такой ситуации, чтобы одномоментно в тех видах спорта, в которых раньше Россия преуспевала, резко сформировался своеобразный "вакуум".

И когда сейчас слышишь из уст наших спортивных чиновников слова о том, что все изменится, что медали очень скоро потекут рекой, просто диву даешься, как это у них все просто и хорошо.

Хочется, чтобы спортивные чиновники перестали рассуждать на общие темы, о далеких причинах, а здесь и сейчас старались решать возникающие проблемы, чтобы в будущем не говорить, что 20 лет назад провал на Олимпиаде подорвал спортивную систему страны и не дает ей функционировать в нормальном режиме.