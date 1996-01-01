Тягачев обещает, что вторая половина Олимпиады будет "русской"

Президент Олимпийского комитета России Леонид ТЯГАЧЕВ призвал болельщиков не расстраиваться тем обстоятельством, что после трех дней Олимпиады-2008 сборная России выиграла только шесть медалей.

"Пока все идет по разработанному командой и федерациями плану. И если вспомнить прошлую Олимпиаду, то сегодня ситуация почти такая же. Только вместо золотой медали, которую в Афинах принес АЛИПОВ, мы сегодня имеем его же бронзу. Следует отметить, что конкуренция в борьбе за медали существенно возросла, заметно подтянулись другие страны. Шесть медалей - это неплохо. По серебряным мы вровень с американцами", - заверил Тягачев.

"В первой половине Олимпиады, и я об этом уже говорил, в основном "не наши" виды спорта. Сейчас медали собирают и лидируют Китай, Южная Корея, США. Даже Австралия и Великобритания, у которой потом не будет шансов. Некоторым зрителям, которые не следят за другими видами спорта, может показаться: "Ну вот, доигрались!" Нет! Хочу повторить: первая половина Олимпиады будет для нас трудной, а вторая - "русской". И мы будем догонять и перегонять. И не подведем нашу страну, наших болельщиков. И будут те медали, на которые все рассчитывали", - заявил глава ОКР.