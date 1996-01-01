"Морских" олимпийцев ждет приз

Транспортная группа FESCO и Морской Банк приняли решение о создании призового фонда в размере $ 300 тыс. для спортсменов, которые будут представлять Россию в парусных видах спорта на XXIX Летних Олимпийских Играх, сообщила пресс-служба FESCO.

Россия на Играх будет представлена в следующих парусных видах: "Инглинг" (килевая яхта, тройка) - женщины, "470" (швербот, двойка) - мужчины, "Лазер" (одиночка для легкого веса) - мужчины, "Финн" (одиночка для тяжелого веса) - мужчины, "RS:X" (парусная доска) - мужчины и женщины.

"Самые большие надежды руководство Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) возлагает на класс "Инглинг", в котором Россию будет представлять экипаж Екатерины СКУДИНОЙ", - сообщил главный тренер российской сборной по парусному спорту Олег ХАПЕРСКИЙ.

В рамках XXIX Летних Олимпийских Игр соревнования по парусному спорту будут проводиться с 9 по 21 августа в Международном парусном центре в Циндао.