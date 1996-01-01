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Горечь олимпийских поражений
В Пекине продолжается олимпийское состязание бадминтонистов, но уже без нашего земляка. Приморский олимпиец Станислав ПУХОВ выбыл из турнира.
Станислав Пухов, начавший соревнования с 1/16 финала, 11 августа уступил литовцу Кестутису Навицкасу - 12:21, 17:21 и выбыл из турнира. Об этом сообщает Агентство спортивной информации "Весь спорт". Если учесть, что в женском одиночном разряде россиянка Элла КАРАЧКОВА проиграла на старте индианке Невал, то этот проигрыш Пухова означает, что россиян в олимпийском турнире бадминтонистов не осталось. Неудачи, начавшиеся с отстранения пятерых россиян, как не прошедших допинг-контроль, еще до старта, похоже, преследуют россиян в эту Олимпиаду. Лишь на пятый день у российской сборной появилось первое золото, в римско-греческой борьбе, да и в сумме серебряных и бронзовых медалей наши олимпийцы уступают даже команде Индии.
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