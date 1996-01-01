Боксер-тяжеловес Роман РОМАНЧУК поставил под удар репутацию сборной России

События развиваются стремительно, подробности инцидента с участием Романчука появляются каждый день.

Точную картину событий будут восстанавливать, минимум, два месяца, предстоит опросить не только непосредственных участников потасовки, но и многочисленных свидетелей. Разделилось и общественное мнение, причем большинство уверено в правильности действий боксера. В то же время возникает вопрос - как там оказался член сборной России по боксу, разве не должен был он готовиться к предстоящим соревнованиям? Корр. "ЗР" смог пообщаться с врачом сборной Валерием НИКОЛАЕВЫМ. К моменту встречи он как раз вернулся из "тысячекоечной больницы", где навещал Романчука.

- Меня поразило психологическое состояние Романа, - рассказывает Валерий Алексеевич, - спортсмен находится в шоковом состоянии, заикается и повторяет одно и то же - в меня стреляли. Скоро мы получим данные анализа крови, также предстоит сделать компьютерную томографию, поскольку есть вероятность, что Роман получил серьезную травму мозга. Конечно, оценку инциденту дадут компетентные органы. Со своей стороны могу сказать, что действия спортсмена в сложившейся ситуации были вполне адекватными. Вообще, я не понимаю, что тут у вас во Владивостоке творится с этим травматическим оружием: сколько мы посещаем городов, такого нигде нет.

Вместе с тем никто не спорит, что спортсмен нарушил спортивный режим и его обязательно привлекут к дисциплинарной ответственности. Стоит отметить, Романчук, которого характеризуют как импульсивного спортсмена, в Олимпийскую команду не входит. Он числится во втором составе и во Владивосток прибыл как спарринг-партнер Ислама ТИМУРЗИЕВА, выступающего в первом тяжелом весе до 91 кг.

Что касается дела Романчука, то ничего хорошего из этого не выйдет, он признан подозреваемым по статье 111 ч.1 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, после допроса ему вынесут меру пресечения. Версию самообороны еще предстоит доказать, хотя уже появилась информация, что на камере видеонаблюдения видно, что нападали именно на боксера.

- Это дело, безусловно, сложное, и еще предстоит установить, кто начал драку и как развивались события, однако уже есть факт причинения тяжкого вреда здоровью, поэтому данное дело на особом контроле, - говорит начальник отдела дознания Фрунзенского РОВД Владивостока Людмила НАГОРНАЯ.

А 22-летний житель Владивостока Олег Мешков, получивший тяжелое ранение в голову в результате конфликта с Романом Романчуком, скончался в больнице. Уголовное дело будет переквалифицировано в более тяжкую статью - 111 ч. 4 УК РФ.