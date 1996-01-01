Хабаровские атлеты пробежались по Приморью

17 дней находились в пути члены хабаровского клуба любителей бега "Бодрость". За это время Федор КАНТЕМИРОВ, Сергей ДОН, Станислав ПОДОЙНИЦЫН, Анатолий СИМОНЕНКО и председатель клуба Владимир ПЛАКСИЙ преодолели 1050 км по дорогам Приморья.

Стартовали бегуны 5 июля на озере Хасан. По пути они побывали в селе Краскино, Уссурийске и Арсеньеве, Дальнегорске и Рудной Пристани. Завершающие 155 км маршрута спортсмены преодолевали по берегу Японского моря и финишировали в п. Терней. Ежегодно летом члены клуба совершают подобные пробеги. В августе этого года клубу "Бодрость" исполнится 26 лет. За четверть века с лишним бегуны семь раз совершали марш-броски в Приморье.