Японские спортсмены тренируют... желудки

Японские спортсмены-олимпийцы ничего не оставляют на волю случая в ходе подготовки к Пекинской Олимпиаде, сообщает MIGnews.com.

Повара из Национального тренировочного центра готовят специальное олимпийское меню, которое имитирует то, на которое японские спортсмены смогут рассчитывать в китайской олимпийской деревне.

Объявление, помещенное в тренировочном центре в Токио, предупреждает спортсменов, что им придется вкушать пищу, незнакомую и непривычную для желудка. Так, суп мисо и соевый соус преднамеренно были исключены из меню. Некоторые из предлагаемых блюд включают холодную лапшу, блинчики и пельмени. "Олимпийское" меню будут подавать японским спортсменам каждую среду до конца июля.