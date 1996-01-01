Наши люди на Олимпе

До открытия 29-х Олимпийских игр в Пекине осталось три недели. В российскую олимпийскую сборную войдут пять приморских спортсменов, болеть за них отправятся около 630 приморцев.

Как сообщили "Золотому Рогу" в управлении физической культуры и спорта администрации Приморского края, в настоящее время лицензии на участие в олимпийских играх в Пекине получили пять приморский спортсменов: Ольга ЕТЕНЮК (плавание), Андрей КАПРАЛОВ (плавание), Игорь КУНИЦИН (теннис), Тамерлан ТМЕНОВ (дзюдо), Станислав ПУХОВ (бадминтон).

Подсчитать точное число олимпийских болельщиков, отправляющихся из Приморского края следить за спортивным событием года лично, не представляется возможным. Вопреки ожиданиям турагентов, олимпийские туры не нашли массового спроса у населения. На авиарейсы Владивосток - Пекин компании "Владивосток Авиа" на 2, 6 и 9 августа еще остались билеты по цене 9600 рублей в один конец. Учитывая, что рейс выполняется среднемагистральным самолетом "ТУ-204" на 210 пассажирских мест, число желающих посетить Олимпийские игры не превысит 630 человек. Сущие пустяки для 14-миллионного мегаполиса.