Кубок УЕФА прибыл во Владивосток

Футбольный клуб "Зенит" по просьбе ФК "Луч-Энергия" из Северной столицы привез во Владивосток Кубок УЕФА.

Вчера, несмотря на дождь, для всех желающих состоялась запланированная фотосессия на набережной Спортивной гавани около фонтана. Однако праздничный концерт и другие запланированные мероприятия в связи с ухудшением погодных условий перенесены на воскресенье, 20 июля. Напомним, в этот день ФК "Луч-Энергия" встречается с московским "Динамо". Матчи с "Зенитом" и "Динамо" могут стать решающим для главного тренера "Луча-Энергии" Зорана Вулича. Если обе домашние встречи закончатся для клуба из Владивостока неудачно, хорватского специалиста, вероятнее всего, могут отправить в отставку, сообщает PrimaMedia со ссылкой на "Спорт-Экспресс".