Зонты и штативы под запретом

Для олимпийских болельщиков разработан список из 22-х запрещенных предметов и четырех "нежелательных поведенческих моделей". Например, не разрешат открывать зонты и проносить с собой фотоштативы на трибуны стадионов.

"Наша основная задача - обеспечение безопасности и комфорта участников, гостей и зрителей предстоящей Олимпиады, в этой связи оргкомитет опубликовал перечень предметов, запрещенных к проносу на стадионы, а также правила поведения зрителей", - сообщил представитель оргкомитета Игр Чжан ЧЖЭНЬЛЯН журналистам. Правила поведения на стадионах, которые будут действовать с 1 августа по 17 сентября, содержат список из 22 запрещенных предметов и четырех "нежелательных поведенческих моделей".

"По большей части ограничения идентичны тем, что были установлены во время Олимпиады в Сиднее и на Афинских Играх", - отметил представитель оргкомитета. Некоторые отличия касаются "национальных особенностей" страны-хозяйки Игр. В частности, по данным организаторов, новым в перечне стал запрет открывать зонты в "сидячей" зоне стадиона. "Использование зонтов летом широко распространено среди наших жителей для защиты от солнца, поэтому мы предупреждаем зрителей о том, что, открывая их, они мешают другим зрителям", - говорят в оргкомитете.

Как сообщает РИА "Новости", в качестве альтернативы зрителям предложено активно пользоваться кремами для защиты от солнца. "Ни защитные кремы, ни губные помады к проносу на стадион не запрещены", - отметили организаторы. К запрещенным к проносу предметам помимо очевидно опасных взрывчатых, легко воспламеняющихся, колюще-режущих предметов и оружия организаторы отнесли зонты-трости, сумки, которые владелец не может разместить на своем сиденье, штативы для фото- и видеоаппаратуры. В места проведения соревнований категорически запрещено проносить профессиональную видеотехнику без разрешения на съемку или трансляцию. На стадион нельзя будет брать еду, напитки, велосипеды, ролики и другие немеханические транспортные средства за исключением инвалидных колясок, а также проводить животных, помимо собак-поводырей.

Особое внимание организаторы уделяют запрету размещать на стадионах флаги государств, не участвующих в Играх, и демонстрировать баннеры и плакаты, размер которых превышает один на два метра. "Мы стремимся создать благоприятные условия для всех гостей, независимо от их национальности", - добавляют представители оргкомитета, комментируя запрет на размещение во время Олимпиады политических, военных и религиозных плакатов.Организаторы, призывающие зрителей приходить на стадион за два часа до начала соревнований, настоятельно рекомендуют предварительно ознакомиться с правилами поведения на стадионе и перечнем запрещенных к проносу предметов. Ранее организаторы предупреждали, что для обеспечения безопасности изъятые во время досмотра предметы будут незамедлительно уничтожаться, поэтому лучше заблаговременно оставить их дома.