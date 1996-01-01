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В Приморье прибывает сборная России по боксу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

До приезда национальной сборной России по боксу на акклиматизационные сборы перед Олимпийскими играми - 2008 в Пекине остались считанные дни.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, тренировки спортсменов пройдут во Владивостоке в спорткомплексе "Олимпиец", где специально для проведения заключительного этапа подготовки олимпийских сборных России обновлены два зала бокса. Здесь отремонтированы стены, улучшено освещение, постелено новое современное синтетическое покрытие. По информации управления по физической культуре и спорту Приморского края, сейчас завершены и последние подготовительные мероприятия - подготовлены раздевалки, восстановительные блоки, бассейн и сауны. Начальник управления по физической культуре и спорту Приморского края Наталья ХВОРОСТЯНАЯ подчеркивает, сегодня в Приморье есть нужная ресурсная база и богатый опыт, позволяющие обеспечить олимпийцам комфортные акклиматизационные сборы и достойное выступление в Пекине. Отметим, всего на предолимпийские акклиматизационные сборы Приморье принимает три олимпийских команды. Следующими после боксеров приедет национальная сборная по вольной борьбе, а также сборная Украины по плаванию.

Восток-Медиа

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