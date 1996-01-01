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В Находке растят чемпионов
Команда юных находкинских спортсменов возвратилась с IV Международных игр "Дети Азии-2008", которые проходили в Якутске. С престижного турнира ребята везут семь медалей, из них две - высшего достоинства.
В общей сложности в играх "Дети Азии", получивших неофициальный статус детских Олимпийских игр, приняли участие более 3000 человек из разных стран. Россию представляли 27 субъектов Федерации, в том числе Приморский край. Из Находки в состав сборной были приглашены 14 человек - это лучшие самбисты, дзюдоисты, боксеры, легкоатлеты, теннисисты и танцоры. В Якутии они провели больше недели и, по оценкам специалистов, продемонстрировали хороший результат.
Победителями в абсолютном первенстве по спортивным бальным танцам стали воспитанники ансамбля "Надежда" Денис ЛЁЛИН и Виктория ЛИТВИНОВА. Ребята показали программу из восьми танцев, от медленного вальса до экспрессивной румбы, и заняли высшую ступень пьедестала почета.
Первое место по боксу среди старших юношей 15-16 лет занял молодой спортсмен из Ливадии Сергей КРАСНИЦКИЙ. Напомним, что в минувшем году он уверенно выступил на Чемпионате России и завоевал золото в Англии на первенстве Европы. На ринге в Якутске боксер провел три боя и, одержав в каждом поединке уверенную победу, подтвердил звание сильнейшего в своей весовой категории до 50 кг. Бронзовые награды завоевали Саид ИСМАИЛОВ и Ян ЕЛИСЕЕВ, они также являются воспитанниками ливадийских тренеров.
Еще три медали в копилку сборной принесли находкинские легкоатлеты. В беге на дистанции 1 500 м второй к финишу пришла Алина ЛИ из детско-юношеской спортивной школы "Водник". Она же стала третьей на дистанции 3000 м. Серебряную медаль в беге с препятствиями на 2000 м завоевала Александра БЕЛАЯ. Тренером обеих девушек является Рафаил МУТАГАРОВ.
Само участие команды в состязаниях такого уровня говорит о том, что детский спорт в Находке достиг серьезных успехов. Победы еще раз подтвердили, что местным тренерам вполне по силам растить настоящих олимпийских чемпионов.
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