www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

В Находке растят чемпионов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Команда юных находкинских спортсменов возвратилась с IV Международных игр "Дети Азии-2008", которые проходили в Якутске. С престижного турнира ребята везут семь медалей, из них две - высшего достоинства.

В общей сложности в играх "Дети Азии", получивших неофициальный статус детских Олимпийских игр, приняли участие более 3000 человек из разных стран. Россию представляли 27 субъектов Федерации, в том числе Приморский край. Из Находки в состав сборной были приглашены 14 человек - это лучшие самбисты, дзюдоисты, боксеры, легкоатлеты, теннисисты и танцоры. В Якутии они провели больше недели и, по оценкам специалистов, продемонстрировали хороший результат.

Победителями в абсолютном первенстве по спортивным бальным танцам стали воспитанники ансамбля "Надежда" Денис ЛЁЛИН и Виктория ЛИТВИНОВА. Ребята показали программу из восьми танцев, от медленного вальса до экспрессивной румбы, и заняли высшую ступень пьедестала почета.

Первое место по боксу среди старших юношей 15-16 лет занял молодой спортсмен из Ливадии Сергей КРАСНИЦКИЙ. Напомним, что в минувшем году он уверенно выступил на Чемпионате России и завоевал золото в Англии на первенстве Европы. На ринге в Якутске боксер провел три боя и, одержав в каждом поединке уверенную победу, подтвердил звание сильнейшего в своей весовой категории до 50 кг. Бронзовые награды завоевали Саид ИСМАИЛОВ и Ян ЕЛИСЕЕВ, они также являются воспитанниками ливадийских тренеров.

Еще три медали в копилку сборной принесли находкинские легкоатлеты. В беге на дистанции 1 500 м второй к финишу пришла Алина ЛИ из детско-юношеской спортивной школы "Водник". Она же стала третьей на дистанции 3000 м. Серебряную медаль в беге с препятствиями на 2000 м завоевала Александра БЕЛАЯ. Тренером обеих девушек является Рафаил МУТАГАРОВ.

Само участие команды в состязаниях такого уровня говорит о том, что детский спорт в Находке достиг серьезных успехов. Победы еще раз подтвердили, что местным тренерам вполне по силам растить настоящих олимпийских чемпионов.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru