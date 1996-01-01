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Бездомная Каисса
Накануне Международного дня шахмат корреспондент "ЗР" встретился с заместителем президента Шахматной федерации Владивостока Андреем СТЕПАНОВЫМ.
Прежде всего я поинтересовался у Андрея Александровича, знает ли он, каким видом спорта увлекается мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. И не играет ли новый градоначальник в шахматы?
- Этого я не знаю, - признался зам президента. - На предвыборном плакате я видел его детей за шахматной доской. Возможно, и он тоже играет.
- Во Владивостоке, как и по всей России, в шахматы играют и дошколята и пенсионеры. Между тем в нашем городе у шахматного клуба нет своего помещения!
- Много лет назад городской шахматный клуб "Е2-Е4" существовал под центральной площадью, пока помещение не отдали коммерсантам. Администрация города предоставила шахматистам двухэтажное здание на Партизанском проспекте, 13. Потом там затеяли ремонт, и шахматистов выселили. Сейчас в этом здании городской комитет по физкультуре и спорту администрации Владивостока.
- А куда делись шахматисты?
- Их приютил детский клуб "Чайка" на ул. Ильичева. Там же мы проводим соревнования. К примеру, на весенних каникулах мы провели три турнира. Днем играли дети на первенство города, вечером - взрослые. За девять дней этот клуб пропустил через себя более сотни шахматистов.
- Финансируются ли шахматы как вид спорта из бюджета города?
- Конечно! Но сейчас с этим большие проблемы. В апреле этого года мы вывезли четырех ребят в Сочи на первенство России. Билеты и питание оплачивали их родители, я с ними тоже ездил за свой счет. Участвовать в таких соревнованиях очень престижно. Когда мы собирались на соревнования, Горспорткомитет обещал нам вернуть деньги, но уже июль, а денег все нет.
- Если не секрет, о какой сумме идет речь?
- Мы из своего кармана потратили 100 тысяч рублей. В июне Шахматная федерация провела во Владивостоке открытый рейтинговый турнир. И опять за свой счет. За этот турнир Горспорткомитет нам должен около 15 тысяч рублей.А как у нас обстоит дело со звездами?
- Слабо. Если у нас и появляется шахматист достойного уровня, то очень редко. Есть такой 18-летний шахматист Егор ХАРИТОНОВ. Он чемпион Владивостока среди мужчин. В этом году мы очень рассчитывали, что он сыграет на первенстве России в Сочи, но, к сожалению, игра у него не пошла. Он в первом туре проиграл партию и немножко психологически сломался.
- И все-таки будет ли шахматный клуб во Владивостоке? Ведь это ненормально - проводить городские соревнования в детском клубе! - А что делать? Предыдущая администрация города предлагала нам несколько вариантов помещений под клуб, но они все расположены в цокольных помещениях и требуют ремонта. А на это нужны деньги, которых у нас нет. Мы подыскали помещение в районе площади Баляева, скажем так, оно не очень подходящее. Но, как говорится, за неимением лучшего… Мы написали письмо на имя главы города с просьбой отдать его шахматистам в безвозмездное пользование и помочь с ремонтом. Сами понимаете, мы бизнесом не занимаемся, денег у нас нет. Одна страсть к шахматам. И сейчас ждем ответа. Я был в Новосибирске. Там у шахматного клуба свое помещение, и тренеров гораздо больше, чем у нас. В Петропавловске-Камчатском специализированная шахматная ДЮСШ. И у них - тоже свое помещение, о чем мы только мечтаем.
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