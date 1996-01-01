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"Спартак-Приморье" начал "чистить" зарплатную ведомость
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В начале этой недели контракт с питерским "Спартаком" подписал американский центровой Джозеф БЛЭЙР (34 года, 208 см), самый высокооплачиваемый игрок прошлого сезона. Тем самым приморский клуб начал сокращать платежную ведомость. По сведениям "ЗР", вакансию основного центрового красно-белых, освободившуюся с уходом Блэйра, может заполнить румын Вирджил СТАНЕСКУ, уже выступавший во Владивостоке. Скорее всего, "Спартак-Приморье" покинет и американский разыгрывающий Эрнест БРЕМЕР. Не будет в клубе и хорвата Дамира МИЛЬКОВИЧА, "полировавшего скамейку" все вторую половину прошлого сезона.
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