Самба на берегу океана

Танцевальный спорт становится все более популярным не только на Дальнем Востоке, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Это еще раз доказал ХVIII Международный фестиваль спортивного бального танца "Звезды Приморья-2008", который прошел 5-6 июля во Владивостоке.

На самый крупный фестиваль Дальневосточного региона собрались пары из самых разных уголков России - Холмска и Южно-Сахалинска, Читы и Улан-Удэ, Красноярска и Нерюнгри, Москвы и Иркутска, Находки и Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска. Особенностью фестиваля этого года стало присутствие большого количества пар из Китая и Японии. Причем, как отмечает директор фестиваля, заслуженный работник культуры РФ Владимир ТЮРИН, с каждым годом растет не только число иностранных участников, но и уровень мастерства танцевальных дуэтов. Особенно это было видно во взрослых возрастных группах. Так, в соревнованиях среди молодежных пар первое место в латиноамериканской программе заняла пара из Японии - Юмия КУБОТА и Рара КУБОТА. Сильный взрослый дуэт приехал в этом году и из Китая - Хунчжи У и Жуй ЧЖОУ из Чанчунской профессиональной танцевальной школы заняли 4 место в латиноамериканской программе среди взрослых танцоров. Примечательным является тот факт, что тренируют танцоров российские педагоги - Елена АХНОВСКАЯ и Денис ЖАРКОВ. Кстати, тенденция приглашения дальневосточных спортсменов в КНР для преподавания с каждым годом становится все более отчетливой.

Особую интригу соревнованиям придавало соперничество между приморскими и хабаровскими парами - именно между ними в финальных соревнованиях развернулась основная борьба. Это вполне закономерно - танцевальные школы в этих регионах считаются одними из самых сильных на Дальнем Востоке.

Итак, в категории Дети 1 (7-9 лет) лучшей как в европейской, так и в латиноамериканской программе была признана пара из Хабаровска Даниил ГОСТЕВСКИЙ и Наталья ЛАПТЕВА (ТСК "Мозаика", рук. Юрий и Татьяна КОРНЕВЫ), а в категории Дети 2 (10-11 лет) победителями также по двум номинациям стали Денис ЛЕЛИН и Виктория ЛИТВИНОВА из Находки (ТСК "Надежда", рук. Наталья АНДРЕЕВА).

В Юниорах 1 (12-13 лет) также победителями стали пары из Владивостока и Хабаровска: в латиноамериканской программе лучшими были признаны воспитанники Татьяны СНИГУР (ТСК "Фантазия", Хабаровск) Владимир ТКАЧУК и Полина МАМЫКИНА, в "стандарте" первое место заняли Владислав КУЗНЕЦОВ и Анна ГОНЧАР из ТСК "Радость" (г.Владивосток, рук. Алексей и Галина ХАРИТОНОВЫ).

Но самыми зрелищными стали соревнования среди взрослых танцоров, в ходе которых разыгрывался Кубок губернатора Приморского края. За этот приз в финале боролись пары из Владивостока, Хабаровска, Чань-Чуня и Находки. Но в итоге обладателями Кубка в очередной раз стали воспитанники Елены СОЛОВЬЕВОЙ и Дмитрия СТЫЦЮКА из Владивостокского клуба "Торнадо-дэнс" - Ирина СОЛОВЬЕВА и Виталий ПОПОВ завоевали Кубок уже в четвертый раз.

- Учитывая те результаты, которые ребята показывают на российских и международных конкурсах, на сегодняшний момент они действительно сильнейшие, - говорит тренер пары Елена Соловьева. - Ребята очень много работают, развиваются, берут уроки не только у нас, но и у приезжих педагогов. А в нашем спорте самое важное - это развитие: ездить на соревнования, видеть другие пары, заниматься с топовыми педагогами, постоянно оттачивать свое мастерство и тогда результат не заставит себя ждать. - Несмотря на то что это уже наш четвертый Кубок, каждый раз мы серьезно готовимся к этим соревнованиям, много тренируемся, и немного волнуемся, - говорит Виталий Попов. - Ведь никогда не знаешь, кто станет твоим соперником и как пары подготовятся к турниру.

Кстати, основными конкурентами этой пары стал дуэт из этого же клуба - Ирина ЧЕРНОВА и Денис ПОПОВ (родной брат победителя). На третьем месте - пара из хабаровской "Фантазии" Евгений ДАВИДЕНКО и Наталья ТКАЧЕВА.

Вручение Кубка губернатора Приморья стало финальной точкой соревновательной части фестиваля. Однако, на этом танцевальный праздник не закончился - вниманию зрителей был представлен потрясающей красоты танцевальный спектакль, в котором приняли участие сильнейшие творческие коллективы Приморья - образцовый коллектив спортивного бального танца ансамбль "Улыбка", клуб "Танго Перекресток", театр современного танца "Каури", музыкальное трио "Владивосток", Владивостокский клуб сальсы, студия "Вариация", танцевальная студия "Пластика" и др. А украшением шоу-программы стали великолепные номера в исполнении двукратных бронзовых призеров чемпионата России, финалистов чемпионата Европы, бронзовых призеров финала IDSF Евгения ИМРЕКОВА и Елизаветы ДИВАК.

Так что танцевальный сезон завершился зрелищным заключительным аккордом. И Приморье по праву может гордиться тем, что фестиваль такого масштаба проходит на нашей земле вот уже 18 лет. Ежегодно на него приезжают лучшие пары, именитые тренеры и судьи всероссийской и международной категории, что дает возможность приморским спортсменам покорять все новые вершины танцевального Олимпа.

Организаторами турнира традиционно выступает администрация Приморского края, ансамбль "Улыбка", Танцевально-спортивный клуб "Радость" и клуб "Танго Перекресток". Спонсоры фестиваля "Звезды Приморья-2008" - ОАО "Аэрофлот" и ОАО "Синергия". Информационная поддержка - ИК "Золотой Рог".