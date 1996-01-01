Приморцы нарубили мечами золота и серебра

В конце июня в городе Красноярске состоялся XI чемпионат России по кендо. В нем уже в седьмой раз подряд приняли участие спортсмены спортивной организации любителей Кендо Иайдо ("СОЛКИ") из Приморья. В этом году ребята привезли много наград, среди которых два "золота", заработанных в индивидуальной мужской программе.

Команда "СОЛКИ" под руководством президента Дальневосточной Федерации Кендо, Иайдо, Дзедо, почетного председателя правления МРОО "СОЛКИ" Б. МИШИНА приняла участие в трех программах: в личном первенстве среди женщин, индивидуальной мужской программе и командном первенстве. Наши спортсмены добавили в копилку общества две золотые, две серебренные и три бронзовые медали. Не остался в стороне и женский состав команды в лице Натальи ОБРАЗЦОВОЙ, которая заработала бронзу.