Ниже уже некуда

Сыграв вничью с подмосковными "Химками" 1:1, "Луч-Энергия" до предела осложнил поставленную задачу сохранения прописки в элитном дивизионе. Тем более что затянувшийся финансовый кризис в клубе не позволяет сделать качественное вливание свежей крови в команду.

У хозяев единственным светлым пятном на поле, уж простите за каламбур, выглядел чернокожий защитник ДАКОСТА. И не случайно ответный мяч гости провели после потери камерунца, получившего травму бедра. "Мы играли хорошо первые восемьдесят минут, но адекватных замен травмированным защитникам не имели, поэтому в заключительной десятиминутке и не смогли удержать преимущество", - заявил главный тренер "Луча" Зоран ВУЛИЧ, которого, честно скажем, уже давно просто по-человечески жалко. Похоже, поднять приморцев со дна турнирной таблицы сможет только чудо...