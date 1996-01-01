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"Тигры" оседлали "Дракона"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более 1000 спортсменов, объединенных в 74 коллектива со всего Дальнего Востока, плюс две команды из Китая приняли участие в борьбе за Кубок губернатора Приморского края в гонках на лодках класса "Дракон".

По свидетельству самих гребцов и многочисленных зрителей, по количеству участников, размаху и насыщенности программы праздника такого водного шоу не было давно.

Это уже пятый Кубок, разыгрываемый под патронажем приморского губернатора Сергея ДАРЬКИНА. Но впервые Сергей Михайлович, посетивший соревнования вместе с супругой, внимал гоночным перипетиям с момента старта и вплоть до награждения победителей.

По утвержденному регламенту Кубок разыгрывали "дракоши" на дистанциях 200 и 500 м в классах: мужчины - Д-10 (10 гребцов, рулевой и барабанщик) и Д-20 (20 гребцов, рулевой и барабанщик.). Также и с женскими экипажами. Регламент предусматривал соревнования среди смешанных мужских и женских экипажей. Для Д-10 - 6 мужчин и 4 дамы, в Д-20 - 12 и 8 соответственно. В результате бескомпромиссной борьбы главный трофей - "двухведерный" Кубок Губернатора на 200-метровой дистанции завоевала "двадцатка" "Тигры Владивостока". Усиленные гребцами Дальневосточного государственного университета "Тигры" оказались вне конкуренции и на дистанции 500 м.

Второе место на 500-метровке Д-20 заняли "дракоши" Государственного технического университета. Замкнули тройку призеров гребцы из Партизанска "Сучан-Олимп".

К слову, китайские гребцы из города Удзинь смогли занять лишь 5-е место в гонках Д-20 на 500 метров. Китайские участники, по всей видимости, ехавшие побеждать (а на меньшее родоначальники подобных гонок и не рассчитывали), с треском проиграли, не попав ни по одной позиции даже в тройку призеров.

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