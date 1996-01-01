Без Тихоновецкого и Шешукова

Перед субботним матчем с "Химками", открывающим вторую часть чемпионата, "Луч-Энергия" понес первую потерю - двухлетний контракт с "Кубанью" подписал Александр ТИХОНОВЕЦКИЙ.

Еще одной потерей может стать капитан "Луча-Энергия", защитник Александр ШЕШУКОВ. Воспитанник омского футбола, отыгравший во Владивостоке 3,5 года, в ближайшие дни может перебраться в "Москву". Новичков в команде пока четверо, в том числе два бразильца из венгерского "Капошвара" - защитник ЛЕАНДРО и нападающий АЛВЕС. Хорватский нападающий ЛУКАЧЕВИЧ пришел из боснийского "Челика", полузащитник СТРЕЛЬЦОВ из "Анжи". Правда, в матче с "Химками" джокеры принимать участие не могут. Кроме того, "Луч-Энергия" продолжает переговоры с "Томью" по поводу своего бывшего капитана хавбека Беслана АДЖИНДЖАЛА, который раньше уже выступал в приморской команде. По-прежнему открыт вопрос с трудоустройством вратаря ЧИХРАДЗЕ. Его в роли второго голкипера может заменить хорват СТОЙКИЧ из "Загреба".