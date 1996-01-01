"Спартак-Приморье" может перебраться в Питер. На время еврокубков

Напомним, что год назад "Спартак-Приморье" лишился права представлять Россию в третьем по значимости еврокубковом турнире из-за нежелания переносить свои домашние игры в западную часть России, на чем настаивала ФИБА-Европа. Сегодня позиция клуба поменялась.

По словам генерального директора БК "Спартак-Приморье" Сергея КЛИГЕРА, заявка на участие в Кубке Европы уже подана, но в клубе еще до сих пор не определились, каким образом и где команда будет проводить еврокубковые матчи. "Мы уже провели и проводим переговоры с клубами и владельцами залов в Москве. Здесь ситуация сложная. Дело в том, что все соответствующие уровню еврокубков залы задействованы для подготовки спортсменов и проведения игр разных видов спорта практически ежедневно. Мы попытались договориться с женским "Спартаком", представляющим подмосковное Видное, но и здесь зал загружен полностью. Сейчас мы рассматриваем варианты в других городах Подмосковья и Санкт-Петербурге. Но найти арену, соответствующую всем требованиям и не занятую другими командами в разных видах спорта, очень сложно", - сообщил официальному сайту "Спартака-Приморье" Сергей Клигер.