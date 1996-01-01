"Берингия" обгоняет время

Гонка на собачьих упряжках "Берингия", которая проходит на Камчатке уже восемнадцатый раз, - одно из наиболее зрелищных и значимых событий на полуострове. И смысл ее отнюдь не ограничивается необходимостью удовлетворить соревновательный дух лучших каюров Корякии и Камчатки - коряков, ительменов, русских и т.д. Она стала своеобразным символом времени и ярким туристическим брендом.

В марте в Эссо становится тесно: словно проснувшись от зимней спячки, далекое национальное камчатское село расцвечивается флагами, воздушными шариками, улыбками и многоголосием бесчисленных гостей. Заняты абсолютно все гостиницы - их тут около десятка, практически в каждом доме есть постоялец, а то и два-три званых (или попросившихся на постой) гостя. Немногочисленные кафе и магазины делают огромную выручку на изголодавшихся туристах, продавая им немудреную еду: гостям Камчатской Швейцарии капризничать некогда, поэтому турист закидывает внутрь пельмени из пакетика и мчится на площадь возле этнографического музея с одной только мыслью: как бы чего не упустить.

Сюда традиционно съезжаются семьями жители Петропавловска-Камчатского, невзирая на то, что видели открытие "Берингии" год, два, пять лет назад, невзирая на расстояние (600 км) и даже капризы погоды. Еще дня за три до праздника сонная грунтовая дорога становится оживленным проспектом, днем и ночью массажируя днища крупных и мелких авто разбуженным от спячки гравием.

Восемнадцать лет назад из Эссо впервые стартовала ставшая теперь традиционной "Берингия" - камчатская гонка на собачьих упряжках. Менялись расстояния - гонка эта уже в 1991 году принесла Камчатке рекорд, занесенный в книгу Гиннесса, преодолев 1980 километров снежного безмолвия, она финишировала в Чукотском селе Марково. Менялись участники - около ста каюров попробовали свои силы на "Берингии", менялись призы и генеральные спонсоры (куда без них "Берингия"?!), но суть ее оставалась и остается прежней - самое престижное, самое красивое, исключительно дружелюбное и безусловно честное соревнование, взвалившее на себя еще и благородную миссию - доставку благотворительных грузов детям Корякии. И кроме того - миссию геополитическую.

Губернатор Камчатского края Алексей КУЗЬМИЦКИЙ, выступая на открытии "Берингии-2008", отметил, что "Берингия" первая соединила субъекты, некогда искусственно разделенные политиками: Корякский автономный округ и Камчатскую область, словно подсказав, что разделять народы Камчатки совершенно немыслимо. Долго шли к пониманию подсказки российские политики, однако ж свершилось - и традиционная камчатская гонка с этого года проходит по территории уже единого Камчатского края.

Протяженность трассы "Берингии-2008" - всего 950 километров. Гонка вот уже восьмой год финиширует в Оссоре, больше не пытаясь повторить свой рекорд.

"Надо идти дальше!" - посоветовал в разговоре с организатором гонки Александром ПЕЧЕНЕМ Алексей Кузьмицкий.

"Берингия" и рада бы умчаться дальше на север, да для этого надо не только каюров с упряжками к месту старта доставить - необходимо понимание хозяев тех территорий, по которым проходит гонка на собачьих упряжках. "Который год обращаюсь письменно к губернатору Чукотского автономного округа с предложением поддержать "Берингию", но ответа пока нет", - пояснил Александр Печень.

Будем надеяться, трасса "Берингии" станет длиннее, пусть не сразу: каждый этап - от 20 до 90 с лишним километров - это труд сотен организаторов и волонтеров, это дополнительное время, расходы и треволнения. Но ездовые собачки привезут участников этой гонки не только к знатным призам на финише, они помогут сохранить традиции ездового собаководства, что северянам по-прежнему жизненно необходимо.

В селе Эссо еще десять лет назад трудно было собрать и одну упряжку (это в национальном-то Быстринском районе), а сегодня на старт "Берингии-2008" жители Эссо выставили уже три профессионально подготовленные упряжки. Никогда не принимали участия в гонке каюры села Хаилино, через которое "Берингия" на заре своего существования проходила дважды. А сегодня оттуда - за тридевять земель от Эссо! - прибыл на старт каюр Герман АЙНАЧГИН, да какой! В гонке-прологе, согласно результатам которой определяется порядок выхода каюров на первый этап "Берингии", взял сразу второе место.

Восемь лет назад, когда в Эссо впервые решили устроить детскую гонку "Дюлин - Берингия", на старт вышли два отчаянных мальчишки на собачках, выпрошенных у соседей по случаю праздника, - с каждого двора по собачке. А сегодня в детской гонке соревновались уже восемь юных каюров - от 6 до 13 лет. И даже девочка вышла со своими отлично подготовленными собачками. Светлане КИМ всего семь лет, но с ездовыми собаками она уже управляется на отлично, - пусть и один километр, но ее упряжка послушно прошла трассу, что для каюра главное: некуда торопиться, главное - достичь пункта назначения. Готовьтесь, опытные каюры, подрастают соперники! В этом году лучшему маленькому каюру достался в награду горный велосипед (что такое для оторванного от столичной жизни села ВЕЛОСИПЕД, знают многие!), а через несколько лет, глядишь, во взрослой гонке этот каюр возьмет первый приз. Главное, чтобы молодые заразились не только духом соперничества, но и духом "Берингии" - взаимовыручки, поддержки и бережного отношения к тем, кто идет с тобой через снежную пустыню и через перевалы жизни.

Вот так возрождается ездовое собаководство. А вместе с ним сохраняется традиционный образ жизни народов, живущих в поселках, что встречают каждый год "Берингию". Гонка проходит ежегодно через 12 населенных пунктов, в том числе через десять Корякского - округа, где живут коряки и ительмены: народы, для которых упряжка - самый надежный вид транспорта.

В этом году "Берингия" обрела статус краевой: губернатор Камчатского края Алексей Кузьмицкий открыл ее лично. До объединения субъектов губернаторы Камчатской области значения столь важному событию в жизни северных народов почему-то не придавали. А в 2008 году специально для "Берингии-2008" учрежден Приз губернатора Камчатского края: победитель состязания получит в награду современный снегоход, а каюры, завоевавшие второе и третье места, - лодочные моторы, призы, также утвержденные правительством Камчатского края. Приз губернатора доставили в Эссо прямо к открытию - восхитительное чудо современной техники установили возле сцены, сооруженной прямо на берегу реки Быстрой, на виду у нескольких тысяч зрителей.

"Берингия" ежегодно доставляет детям Корякии гуманитарные грузы, привозит с собой документальные фильмы и фотовыставку (в этом году она называется "Берингия" - дух севера"), которая в каждом селе собирает множество зрителей, также - и это главное - везде по пути гонки проходят встречи с участниками гонки, с режиссерами, которые снимают фильмы о "Берингии", с журналистами и организаторами.

Зимой в Корякии жизнь замирает. Работать здесь, кроме бюджетных мест, негде, и денег в общем-то у жителей нет, да и пойти развлечься некуда, кроме магазина, торгующего водкой. А это значит, что прибытие упряжек, везущих не только вещи, но и новости, и новых людей, и старых знакомых, действительно большой праздник: праздник пробуждения от зимней спячки, прогоняющий апатию и зимнюю тоску.

Традиционно большой северный праздник проходит в поселке Тигиль: каюру, опередившему соперников по итогам семи этапов, именно здесь вручается Приз памяти В.П. САМАРСКОГО - ручной работы мозаичное панно из полудрагоценных и поделочных камчатских камней. Эти панно, каждый год оригинальное, больше никем не повторённое, вот уже пятый раз изготавливают камчатские художники по камню Галина РЫЧАГОВА и Виталий КУЛЬШ. Они безвозмездно передают свою работу оргкомитету "Берингии" как дань памяти одного из лучших летчиков Камчатки - Владимира Петровича Самарского.

В списках "Берингии-2008" - 13 каюров, среди них опытные участники гонок предыдущих лет, - призеры и победители. И четыре новичка, которые серьезно готовились к соревнованиям. Впервые за всю историю гонки в "Берингии" принимает участие каюр из далекого сельского поселения Хаилино (Корякский округ) Герман Айначгин. Он со своими собаками добирался до места старта сначала КамАЗом, затем вертолетом, затем самолетом "Ан-74", и снова на автотранспорте, потратив на дорогу почти двое суток. В упряжке этого каюра всего 9 собак, причем часть из них дал Герману его односельчанин Александр КИТЕЛЬХУТ. На "Берингию" участники выставляют обычных ездовых собак, которые после гонки снова примутся за свою традиционную работу: перевозку грузов по тундре. По словам постоянного участника "Берингии" Владимира ПЕРЕВЕРТУНА, без собак немыслим ни промысел нерпы, ни охота, ни рыбалка. Ездовые собачки на Севере - первые помощники в семье, их любят и лелеют.

Впервые принимает участие в "Берингии" и священник из Эссо отец Владислав: именно каюром пошел отец Владислав на "Берингию-2008", стараясь в пути выполнять еще и церковные требы, на что благословил его Архиепископ Петропавловский и Камчатский Игнатий.

Сейчас упряжки еще в пути: "Берингия-2008" - это 950 км сквозь снежное безмолвие. Если не подкачает погода, не завьюжит и не запуржит на горных перевалах, гонка финиширует в Оссоре 6 апреля.