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"Спартак-Приморье" остался при своих интересах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во вторник "Спартак-Приморье" завершил сезон-2008, по ходу которого поклонников "красно-белых" бросало то в жар, то в холод. Начав сезон "за здравие", подопечные Сергея БАБКОВА затем проиграли подряд несколько ключевых встреч с аутсайдерами и только чудом вскочили "на подножку" плей-офф, выдав в концовке потрясающую победную серию.

Только вот в плей-офф чуда не произошло, и, уступив сначала ЦСКА (кто бы сомневался!), а затем и "Триумфу" (не без участия судей), приморцы вернулись на свое "законное" 8-е место. Как следствие, заключительные игры с ростовским "Локомотивом", заранее занесенные болельщиками в разряд "недоразумения", оказались никому не нужны, свидетельство чему - пустые трибуны "Олимпийца" на заключительном матче сезона. Лучше всего итоги сезона подвел в гостевой "Спартака-Приморье" один из болельщиков: "С чего начали, тем и закончили. Да, блин, могли быть пятыми, а оказались восьмыми. Грустно. Хотя грустить еще больше придется, когда пол-команды разбежится".

В домашней игре с "Локомотивом", проигранной с "пристойным" счетом 75-80 (первая игра в Ростове завершилась победой хозяев 101:92), единственным светлым пятном на площадке смотрелся лишь Станислав МАКШАНЦЕВ. Жаль, что оставшиеся игроки (похоже, по взаимной договоренности ничего не значащий матч пропускали лидеры "Спартака-Приморье" БЛЭЙР и ПАНИН) не последовали его примеру. Отпуск на носу, пришло время паковать чемоданы.

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