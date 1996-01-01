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Сборная России выиграла чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею стала чемпионом мира, победив в финальном матче команду Канады, сообщает "Lenta.ru". Основное время завершилось вничью (4:4), а в овертайме российский форвард Илья Ковальчук забросил победную шайбу. Россияне стали чемпионами мира впервые с 1993 года и в 24-й раз в истории отечественного хоккея. На второй минуте матча одна из первых атак сборной России завершилась голом Александра Семина, который поразил ворота канадского голкипера Кэма Уорда броском с близкого расстояния после паса из-за ворот Александра Овечкина.
Через полторы минуты защитник сборной Канады Брент Бернс завершил затяжную атаку своей команды точным кистевым броском со средней дистанции. На десятой минуте Максим Сушинский потерял шайбу в средней зоне, Крис Кунитц пересек синюю линию, сблизился с Евгением Набоковым и "пробил" российского вратаря мощным щелчком.
Еще до перерыва канадцы забросили третью шайбу. Россияне остались втроем после удалений Сергея Федорова и Виталия Прошкина, и хозяева турнира уверенно использовали большое численное преимущество: Мартин Сан-Луи точной передачей нашел на пятачке Бернса, который переправил шайбу в сетку.
Второй период начался с того, что Александр Семин оформил дубль, реализовав большинство. В середине 20-минутки лучший бомбардир чемпионата мира Дэни Хитли сумел поразить ближний угол ворот Набокова и восстановил преимущество канадцев в две шайбы (4:2).
На девятой минуте третьего периода третий гол в ворота сборной Канады забил Алексей Терещенко, удачно сыгравший на добивании после броска Семина. За пять минут и 14 секунд до конца основного времени свою первую шайбу на чемпионате мира забросил Илья Ковальчук. Он вошел в зону соперника по левому флангу и нанес точный кистевой бросок.
В начале овертайма до первой заброшенной шайбы, в котором в составе каждой из команд на льду находились по четыре полевых игрока, россияне получили численное преимущество. После поперечного паса Сергея Федорова Ковальчук сумел оставить шайбу в зоне и вновь поразил ворота Уорд кистевым броском. Сборная России одержала победу со счетом 5:4.
Лучшим игроком матча в составе сборной Канады был признан Брент Бернс, а в составе сборной России - Сергей Зиновьев.
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