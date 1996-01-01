Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Луч-Энергия" остается с Вуличем, но без Чеха и Базаева
Вчерашний матч в Томске стал для полузащитника Георгия БАЗАЕВА последним в составе "Луча-Энергия". Контракт 29-летнего хавбека, пришедшего во Владивосток полтора года назад, истекает 15 июня, и он возвращается домой во Владикавказ, где будет выступать с братом Джамбуладом за "Аланию".
Еще одной потерей может стать 32-летний голкипер "Луча-Энергия" Марек ЧЕХ, контракт которого истекает в декабре. Интерес к чеху проявляют "Крылья Советов", пытавшиеся приобрести Марека еще в декабре прошлого года, и "Кубань", возглавляемая бывшим главным тренером "Луча" Сергеем ПАВЛОВЫМ.
Тем временем председатель правления НП ФК "Луч-Энергия" Виктор МЯСНИК опроверг слухи о возможном уходе главного тренера Зорана ВУЛИЧА, ранее заявившего в хорватской прессе об усталости от российского чемпионата.
"Могу сказать, что заявления об уходе от Зорана я лично не видел. Поэтому ни о какой отставке речь не идет. Ни руководство клуба, ни его главный тренер не намерены расторгать контракт. Если и были высказанные какие-то соображения на этот счет, то это исключительно эмоции от проигрыша команды. Поэтому этот вопрос можно считать закрытым. Главное для нас сейчас - завершение первого отрезка чемпионата и подготовка к следующему кругу. И всеми этими вопросами будет однозначно заниматься Вулич", – заявил Виктор Мясник.
Новости тематики
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Сахалине в день старта горнолыжного сезона будут работать все трассы
- Почта России начала доставку Паспортов болельшиков Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
- Два игрока ЦСКА сломали ноги на матче на Дальнем Востоке в 20-градусный мороз
- Дальневосточный экипаж успешно выступает на международных гонках
- Всероссийские соревнования по сноуборду "Дальний Восток-2017" пройдут на Камчатке
- "Адмирал" не смог взломать Великую стену
- Гонщик из Владивостока стал победителем этапа РДС-Восток в Хабаровске
- Хабаровский "Амур" вновь сменил главного тренера
Новости раздела
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"
- Кубок 3-го этапа РДС-Восток по дрифту уехал во Владивосток
- На Камчатке впервые прошёл чемпионат по скоростному парению
- "Луч-Энергия" спасет только чудо
- На Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта
- На Камчатке выявили сильнейших лыжников края
- Хабаровский край достиг исторического максимума в спортивном рейтинге регионов России
- "Спартак-Приморье" оступился в Самаре
- На Камчатке открыт приём заявок на участие в детской гонке "Дюлин 2018"
- Жители Приморья поучаствовали в открытии горнолыжного сезона на Сахалине
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде