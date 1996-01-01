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Луч-Энергия" остается с Вуличем, но без Чеха и Базаева

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вчерашний матч в Томске стал для полузащитника Георгия БАЗАЕВА последним в составе "Луча-Энергия". Контракт 29-летнего хавбека, пришедшего во Владивосток полтора года назад, истекает 15 июня, и он возвращается домой во Владикавказ, где будет выступать с братом Джамбуладом за "Аланию".

Еще одной потерей может стать 32-летний голкипер "Луча-Энергия" Марек ЧЕХ, контракт которого истекает в декабре. Интерес к чеху проявляют "Крылья Советов", пытавшиеся приобрести Марека еще в декабре прошлого года, и "Кубань", возглавляемая бывшим главным тренером "Луча" Сергеем ПАВЛОВЫМ.

Тем временем председатель правления НП ФК "Луч-Энергия" Виктор МЯСНИК опроверг слухи о возможном уходе главного тренера Зорана ВУЛИЧА, ранее заявившего в хорватской прессе об усталости от российского чемпионата.

"Могу сказать, что заявления об уходе от Зорана я лично не видел. Поэтому ни о какой отставке речь не идет. Ни руководство клуба, ни его главный тренер не намерены расторгать контракт. Если и были высказанные какие-то соображения на этот счет, то это исключительно эмоции от проигрыша команды. Поэтому этот вопрос можно считать закрытым. Главное для нас сейчас - завершение первого отрезка чемпионата и подготовка к следующему кругу. И всеми этими вопросами будет однозначно заниматься Вулич", – заявил Виктор Мясник.

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