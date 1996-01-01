Летающие бойцы приземлились в столице Приморья

28-29 апреля в столице Приморья прошел чемпионат России по тхэквондо. Теперь Владивосток готовится выйти на качественно более высокий уровень и намерен сделать заявку на проведение чемпионата мира. Об этом сообщила председатель комитета по спорту и физкультуре администрации Приморского края Наталья ХВОРОСТЯНАЯ.

Для подобных амбициозных планов у Приморья есть все основания, ведь в сборной России по тхэквондо каждый второй спортсмен - приморец. Да и возглавляет сборную приморский тренер Вячеслав МУРНАЕВ.

За относительно короткий срок российские тхэквондисты завоевали авторитет на международной арене и на равных бьются с родоначальниками этого вида спорта - корейцами.

Например, на прошедшем во Владивостоке чемпионате страны показал свой уровень мастерства приморский боец Станислав ЛИГАЙ - чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира. Всего же на первенство прибыли около 160 спортсменов в составе 21 команды из всех регионов России.

"Из-за дальнего перелета и разницы в часовых поясах, конечно, нелегко тхэквондистам из центральных и западных территорий страны. Но спортсмен должен уметь побеждать в любом регионе", - сказал "ЗР" главный тренер сборной России по тхэквондо Вячеслав Мурнаев.

«В Приморье тхэквондо становится приоритетным видом спорта, - сказал "ЗР" депутат Законодательного собрания Приморского края, бронзовый призер чемпионата мира и президент Приморской ассоциации тхэквондо Валерий Кан. – Но на первое место мы ставим воспитание личности, затем укрепление физического здоровья и лишь на третьем месте - спортивные результаты».

Зато благодаря близости Владивостока к Корее удалось пригласить в Приморье представительную делегацию южнокорейских специалистов во главе с представителем всемирной федерации тхэквондо ХАН САН ДЖИН.

Обладатель восьмого дана Ким Ен Чан сегодня в Находке начал семинар в рамках тренировочного сбора для российских спортсменов, отобранных по итогам состоявшихся соревнований для участия в чемпионате мира.

"По итогам чемпионата страны можно сказать, что сборная России на предстоящем чемпионате мира примерно на 60% будет укомплектована приморскими спортсменами, - сообщил "ЗР" исполнительный директор Приморской федерации тхэквондо Павел Лаевский. - Кроме того, хорошо выступили спортсмены из Московской области и Сахалина. Можно еще отметить краснодарскую команду».