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В Находке соберутся сильнейшие автогонщики Дальнего Востока
В субботу в Находке соберутся сильнейшие автогонщики региона. На льду озера Лебединого состоится II этап Чемпионата Дальнего Востока по зимним трековым автогонкам.
Как сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находкинского городского округа, организаторами зрелищных соревнований в Находке выступили муниципальное учреждение "Физкультура и здоровье", экстрим-клуб "Адреналин" при содействии администрации городского округа и спонсоров. Для участия в Дальневосточном чемпионате в Находку съедутся сильнейшие экипажи Приморья, а также представители Хабаровского края, Якутии и Амурской области. Автогонки по сложившейся традиции состоятся на льду озера Лебединого в районе объездной автодороги. В первой половине дня 9 февраля пройдут квалификационные заезды, а с 12 ч. на Лебедином развернется основная борьба за призовые места.
Как сообщили в отделе физкультуры и спорта администрации Находки, в состав команды хозяев вошли многократные призеры экстремальных гонок Дмитрий и Вячеслав Кирпун, Елена Середа и Егор Скрипников. Учитывая профессионализм пилотов и мастерство механиков, в наступающие выходные находкинские экипажи смогут побороться за самые высокие места на пьедестале.
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