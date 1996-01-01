www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.87 р. 100 JPY: 62.92 р.
EUR: 80.67 р. 10 CNY: 10.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Лучу-Энергия" разрешили играть во Владивостоке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Собрание Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), прошедшее во вторник, не решилось на жесткие меры и разрешило "Лучу-Энергия" провести ближайший матч во Владивостоке.

Напомним, на переносе игры в другой город настаивало руководство ПФК "ЦСКА", ссылавшееся на неважное состояние газона на владивостокском стадионе "Динамо".

По информации СМИ, дискуссия на собрании получилась бурной, а голоса при вынесении решения разделились. При решении судьбы ближайшего матча "Луча" решающую роль сыграли цветные фото газона, присланные комиссией РФПЛ под руководством исполнительного директора РФПЛ Сергея ЧЕБАНА из Владивостока. На фото газон на стадионе "Динамо" действительно смотрится хорошо. В итоге ЦСКА, как бы ему этого ни хотелось, на Дальний Восток все же полетит.

Матч состоится 26 апреля на стадионе "Динамо". Начало в 18.00. Матч молодежного первенства между командами "Луч-Энергия" - ЦСКА состоится в этот же день на стадионе "Юность" во Владивостоке. Вход свободный.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru