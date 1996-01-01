"Лучу-Энергия" разрешили играть во Владивостоке

Собрание Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), прошедшее во вторник, не решилось на жесткие меры и разрешило "Лучу-Энергия" провести ближайший матч во Владивостоке.

Напомним, на переносе игры в другой город настаивало руководство ПФК "ЦСКА", ссылавшееся на неважное состояние газона на владивостокском стадионе "Динамо".

По информации СМИ, дискуссия на собрании получилась бурной, а голоса при вынесении решения разделились. При решении судьбы ближайшего матча "Луча" решающую роль сыграли цветные фото газона, присланные комиссией РФПЛ под руководством исполнительного директора РФПЛ Сергея ЧЕБАНА из Владивостока. На фото газон на стадионе "Динамо" действительно смотрится хорошо. В итоге ЦСКА, как бы ему этого ни хотелось, на Дальний Восток все же полетит.

Матч состоится 26 апреля на стадионе "Динамо". Начало в 18.00. Матч молодежного первенства между командами "Луч-Энергия" - ЦСКА состоится в этот же день на стадионе "Юность" во Владивостоке. Вход свободный.