В апреле в Хабаровске начнут возводить крытый стадион

Возведение фундамента единственного на Дальнем Востоке крытого ледового стадиона для хоккея с мячом в Индустриальном районе Хабаровска начнется в апреле, сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края.

В новом спортивном комплексе будут тренироваться не только команда мастеров, но и воспитанники краевой детско-юношеской школы олимпийского резерва.