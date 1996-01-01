Баскетбол. Приморцы сделали всё, что могли

В воскресенье "Спартак-Приморье" продолжил свою домашнюю суперсерию, обыграв прямого конкурента "ЦСК ВВС-Самара" 81:75, однако поздравлять нашу команду с выходом в плей-офф чемпионата России по баскетболу еще рано.

Существует вариант, при котором победы над "летчиками" может и не хватить для попадания в плей-офф. Это может произойти в том случае, если по итогам регулярного чемпионата команды "Урал-грейт", "Спартак-Приморье" и "ЦСК ВВС-Самара" одержат равное количество побед. Согласно регламенту чемпионата, в такой ситуации решающей будет общая разница очков у каждой команды в поединках с двумя конкурентами. И "Урал-Грейт", и "ЦСК ВВС-Самара" при таком раскладе имеют преимущество.

Многое решится 9 апреля. В этот день "Урал-Грейт" в Санкт-Петербурге встречается с местным "Спартаком". В случае победы пермяков "Спартак-Приморье" автоматически попадает в плей-офф, так как имеет лучшую разницу очков в личных встречах с "ЦСК ВВС-Самара".