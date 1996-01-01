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Баскетбол. Всё в наших "красно-белых" руках
"Спартак-Приморье" благодаря безоговорочной победе в понедельник над одним из фаворитов чемпионата подмосковным "Триумфом" 90:81 получил возможность выйти в плей-офф и выполнить задачу на сезон - для этого красно-белым достаточно обыграть в на своей площадке "ЦСК BBC-Самара" 6 апреля с разницей в 5 и более очков.
На послематчевой пресс-конференции наставник "Триумфа" Станислав ЕРЕМИН поздравил своего коллегу Сергея БАБКОВА с заслуженной победой и отметил, что "Спартак" играл лучше.
В свою очередь Бабков уже традиционно поблагодарил болельщиков за отличную поддержку, однако остался не совсем доволен действиями своих игроков. Проигранные 17 подборов на своем щите, небрежность при передачах, недостаточная концентрация могли привести к плачевному результату.
"Расслабляться нельзя ни на секунду", - отметил главный тренер нашей команды.
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