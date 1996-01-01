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Бои без правил на арене цирка

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

14 марта во Владивостоке, на арене цирка, состоится Открытый кубок России по боям без правил (панкратиону). Его устроители, Приморская федерация современного панкратиона (ПФСП) при поддержке Дальневосточной федерации панкратиона и Российской федерации панкратиона, гарантируют поклонникам боевых искусств большее удовольствие.

В этом году показать силушку богатырскую, помахать кулаками и ногами во Владивосток съедутся около 20 спортсменов. Среди гостей ристалища - спортсмены из Белоруссии, Якутии, Китая, Таиланда, Внутренней Монголии и, конечно же, из Приморья и Хабаровска.

Как вид спорта в нашей стране панкратион стал развиваться в последние пять лет. В столице Приморья подобные соревнования проводились во Владивостокском цирке еще в 1992 году. Позже - в клубе "Ройял Парк" и в гостинице "Хендай". Помнит Владивосток и Чемпионат России по панкратиону, который проходил опять же в цирке в ноябре 2006 года. Тогда бесследно исчезла выручка от продажи билетов, почти один миллион рублей. А их организатора, генерального директора ООО "Дипломат" господина Сергея МАШКАНЦЕВА, ночью после соревнований нашли с перерезанным горлом. К счастью, он остался жив. Но к этому скандальному чемпионату организаторы "панкратиона-2008" не имеют никакого отношения.

Несмотря на скромную рекламу, билеты на Открытый кубок-2008 раскупались буквально пачками. И это не удивительно. Согласно спортивной статистике, 70% целевой аудитории панкратиона - это богатые мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, 20% - обеспеченные женщины в возрасте от 25 до 40 лет, оставшиеся 10% составляют люди со средним достатком в возрасте от 18 до 25 лет.

Для большинства спортсменов панкратион - это хобби, многие бойцы занимаются этим видом спорта в свободное от работы время. Но ради какой корысти мужчины лезут за сетку и бьют друг другу лица, организаторы не говорят: сумма призового фонда - коммерческая тайна. Но, по их словам, гонорар у победителей вполне достойный.

На Открытом кубке-2008, кроме узаконенного мордобоя, зрители увидят красивых девушек в танцевальном шоу балета "Тодес". А особо смелые зрители смогут даже помериться силами с бойцами на арене. Следующие состязания - Чемпионат Дальнего Востока по боям без правил - организаторы планируют провести летом на Шаморе, под открытым небом.

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