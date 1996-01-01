Бои без правил на арене цирка

14 марта во Владивостоке, на арене цирка, состоится Открытый кубок России по боям без правил (панкратиону). Его устроители, Приморская федерация современного панкратиона (ПФСП) при поддержке Дальневосточной федерации панкратиона и Российской федерации панкратиона, гарантируют поклонникам боевых искусств большее удовольствие.

В этом году показать силушку богатырскую, помахать кулаками и ногами во Владивосток съедутся около 20 спортсменов. Среди гостей ристалища - спортсмены из Белоруссии, Якутии, Китая, Таиланда, Внутренней Монголии и, конечно же, из Приморья и Хабаровска.

Как вид спорта в нашей стране панкратион стал развиваться в последние пять лет. В столице Приморья подобные соревнования проводились во Владивостокском цирке еще в 1992 году. Позже - в клубе "Ройял Парк" и в гостинице "Хендай". Помнит Владивосток и Чемпионат России по панкратиону, который проходил опять же в цирке в ноябре 2006 года. Тогда бесследно исчезла выручка от продажи билетов, почти один миллион рублей. А их организатора, генерального директора ООО "Дипломат" господина Сергея МАШКАНЦЕВА, ночью после соревнований нашли с перерезанным горлом. К счастью, он остался жив. Но к этому скандальному чемпионату организаторы "панкратиона-2008" не имеют никакого отношения.

Несмотря на скромную рекламу, билеты на Открытый кубок-2008 раскупались буквально пачками. И это не удивительно. Согласно спортивной статистике, 70% целевой аудитории панкратиона - это богатые мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, 20% - обеспеченные женщины в возрасте от 25 до 40 лет, оставшиеся 10% составляют люди со средним достатком в возрасте от 18 до 25 лет.

Для большинства спортсменов панкратион - это хобби, многие бойцы занимаются этим видом спорта в свободное от работы время. Но ради какой корысти мужчины лезут за сетку и бьют друг другу лица, организаторы не говорят: сумма призового фонда - коммерческая тайна. Но, по их словам, гонорар у победителей вполне достойный.

На Открытом кубке-2008, кроме узаконенного мордобоя, зрители увидят красивых девушек в танцевальном шоу балета "Тодес". А особо смелые зрители смогут даже помериться силами с бойцами на арене. Следующие состязания - Чемпионат Дальнего Востока по боям без правил - организаторы планируют провести летом на Шаморе, под открытым небом.