"Луч" нашел деньги на игрока сборной Боснии

Главным приобретением "Луча-Энергия" в межсезонье обещает стать 26-летний полузащитник сборной Боснии и "Хайдука" Дарио ДАМЬЯНОВИЧ, накануне подписавший 3- летний контракт с клубом из Владивостока и уже прибывший в расположение своей новой команды на сбор в Японию.

Тем временем главный тренер "Луча" Зоран ВУЛИЧ, на прошлой неделе посетивший Владивосток, посетовал на трудности, обрушившиеся на приморцев. "Времени мало осталось. Будет тяжело", - заявил хорват.