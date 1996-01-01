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"Луч-Энергия" договорился с игроком сборной Боснии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Главный тренер "Луча-Энергия" Зоран ВУЛИЧ, находящийся сейчас на родине в Хорватии, может вернуться во Владивосток вместе с опорным полузащитником "Хайдука" Дарио ДАМЬЯНОВИЧЕМ. Переход игрока сборной Боснии, за которого, по данным СМИ, изначально просили 700 тыс. евро, но остановились на 300 тыс. евро, может стать главной трансферной удачей приморского клуба.

26-летний Дамьянович провел в "Хайдуке" четыре сезона, сыграв 82 встречи и забив всего один гол. За сборную Боснии провел 11 матчей.

Ожидается, что во Владивосток Вулич прилетит 29 февраля на встречу с губернатором Сергеем ДАРЬКИНЫМ. Таким образом, "Луч-Энергия" 1 марта начнет заключительный сбор в Японии без своего наставника.

По данным пресс-службы "Луча", в составе команды на сегодняшний момент 20 игроков. Это вратари ЧИХРАДЗЕ, ЧЕХ и МУЗЫКА, защитники ДАКОСТА (Кот-Д'Ивуар), ШЕШУКОВ, ОРЛОВ, СМИРНОВ, ПАЛАТ и НОВКОВИЧ, полузащитники КУЗНЕЦОВ, БАЗАЕВ, ЛАНЬКО, ГВАЗАВА, СЛАВНОВ, СМИРНОВ, БУЛЫГА, ВУЕВИЧ и БЕГОВИЧ, форварды ТИХОНОВЕЦКИЙ и БУРМИСТРОВ.

Под вопросом участие в сборе защитника КУДИНОВА, работающего с командой с января, и выставленного было на продажу полузащитника ВОЙДЕЛЯ. Пропустившие турецкий сбор и выставленные на трансфер хорват КРАЛЕВСКИ и серб СТОЯНОВИЧ 28 января отправятся на сбор дубля в турецком Кадрие. Туда же прилетит защитник "Торпедо" ЧЕРНОГАЕВ, не получивший японскую визу.

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