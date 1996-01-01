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"Спартак-Приморье" прощается с мечтой о плей-офф?
Затянувшиеся проблемы с финансированием уже отразились на выступлении баскетбольного "Спартака-Приморье", потерявшего по этой причине трех легионеров, в том числе лидеров команды американцев БРЕМЕРА и БЛЭЙРА.
Во многом определяющем матче 2 февраля в Новосибирске с местным "Сибирьтелекомом" разыгрывающий Бремер отказался выйти на площадку из-за задержки с выплатой зарплаты. Другие легионеры и россияне забастовку не поддержали, однако без своего первого номера команда выглядела бледно. В итоге обидное поражение со счетом 78:79, после чего шансы на выход "Спартака" в плей-офф чемпионата остались лишь чисто теоретические.
Позиция руководства клуба и мнения болельщиков на поступок Бремера разошлись.
"Бремер не вышел на площадку, бросив своих товарищей на произвол судьбы. Этот легионер не захотел подождать несколько дней до выплаты задержанной по объективным причинам зараплаты. Любопытно, что когда в августе Бремер получал от клуба трехмесячный аванс, то чувствовал себя комфортно, но когда клуб попал временно в трудную ситуацию - на первый план вышел денежный фактор", - говорится на официальном сайте "Спартака-Приморье".
А вот мнение одного из болельщиков, представленное на том же сайте. "Перестаньте думать, что американец должен быть патриотом Приморского края. Он просто выполнял свою работу и выполнял качественно. Этого же требовал он и от клуба. Клубные проблемы его не волнуют, так же как клуб не волнует его состояние, т.к. от него ждут только положительной игры. Поэтому не нужно делать из него виноватого, а признать, что руководство клуба само сделало ошибку, не предвидя эту ситуацию".
5 февраля примеру Бремера последовал основной центровой Блэйр, покинувший команду и обосновавшийся на родине в США. Как он сам утверждает, там он будет ждать полного погашения долгов. Клуб, в свою очередь, заявил, что собирается полностью рассчитаться с игроками уже в пятницу. Посмотрим...
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