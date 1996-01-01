План возрождения спидвея есть, но его некому преподнести

Наблюдая за перемещениями в турнирной таблице футбольной команды "Луч-Энергия", за суетой вокруг перестановок в ее руководстве, искренне сочувствуя баскетболистам "Спартака" по поводу проблем с финансированием команды, а также любуясь игрой женской сборной по пляжному волейболу, мы как-то подзабыли, что в Приморье существуют иные, не менее азартные и зрелищные виды спорта. Например, спидвей. И что во Владивостоке базируется легендарная и очень результативная команда "Восток", одна из семи профессиональных команд, культивирующих этот вид спорта в РФ. И абсолютно не обласканная СМИ. Мало кто знает, что в 2007 году на командном первенстве России по спидвею наши гонщики завоевали "бронзу".

Сегодня гость "ЗР" - главный тренер команды "Восток" Игорь СТОЛЯРОВ, отдавший развитию спидвея в Приморье 30 лет жизни.

Спорт зависит от политики

Оценивая "трудоспособность" своих подопечных, Игорь Эрикович говорит, что по качеству мастерства его парни на одном уровне с польскими гонщиками, входящими в западную "экстра-лигу". По меркам спидвея, это круто! А по материально-техническому снабжению и бытовым показателям команда "Восток", пожалуй, самая обделенная.

- Мы три года подряд в тройке призеров. В прошлом сезоне наши гонщики вполне могли бы взять "золото", если бы не пресловутая "нехватка финансов". Эта напасть преследует команду из года в год. А ведь от Тихого океана до Урала нет ни одной профессиональной команды по спидвею. Ближайшие команды - в Башкирии. Вот и получается, что мы представляем не только Владивосток, но еще и весь Дальневосточный регион. А от края мы не видели никакой поддержки, - делится наболевшим Игорь Столяров.

- А кто вообще финансирует команду "Восток"?

- В 80-е годы нашим спонсором был "Дальзавод", так как клуб базировался на его территории, ему тогда принадлежали и стадион, и команда. В 90-е годы нашим генеральным спонсором стал бизнесмен Виктор Алексеевич ВЛАДИМИРОВ. Сейчас спидвей и кое-какие виды спорта содержит городской спорткомитет, а бюджет принимает городская дума.

- И денег, наверное, не хватает?

- Все зависит от суммы бюджета. И еще от местной политики. Да, есть футбол и есть баскетбол. Но есть еще и спидвей, который во Владивостоке любят не меньше. Когда мы проводим соревнования на "Авангарде" и на этот же день запланирован футбольный матч на стадионе "Динамо", футболисты просят нас не проводить гонку! Ведь мы оттягиваем от футбола несколько тысяч зрителей.

- Как вы думаете, почему в приморском спорте существуют "изгои" и "элита"?

- На одном из сайтов в Интернете я читал высказывание губернатора Сергея Дарькина о спидвее, когда его спросили, почему такие большие деньги тратятся на баскетбол и футбол, хотя спидвей гораздо дешевле и продуктивнее по результатам? И почему бы не помочь команде "Восток"? На что Дарькин ответил, что он не любит спидвей. Вот вам и ответ. А при чем здесь люди? Когда мы выступаем на "Авангарде", у нас всегда полные трибуны. Зрители так кричат, болея за "Восток", что слезу вышибает.

Легионеры не нужны

- Вы заговорили о спонсорах. А кто сегодня спонсирует команду "Восток"?

- Какие спонсоры? Вы о чем? У нас нет даже спонсора, который дал бы немного денег на подготовку двигателей. Это острейшая проблема! Нам не хватает тюнинговых запчастей, которые закупаются в Германии. Их бы привезти сюда, и наши механики сделают все! Мы нищие! Впору идти в народ с протянутой рукой.

- Между тем "Луч " Энергия", наша "чисто" приморская команда, почти полностью состоит из варягов. Вам это не кажется, мягко говоря, нелепостью?

- Да мне обидно за наш приморский спорт! В "Луче" всего один наш местный, и то он постоянно сидит в запасе. Я понимаю, что с команды требуют результат и под результат выделяются деньги, поэтому приходится закупать легионеров.

- Если не секрет, в какую сумму обходится бюджету Владивостока один титулованный варяг? Можно без фамилий, назовите хотя бы ценовую вилку.

- Не секрет. В конце прошлого года от нас ушли два ведущих спортсмена, они выступали за "Восток" два года, здорово выступали. Но их перекупила команда из Башкирии. Им обещали зарплату примерно четыре тысячи долларов в месяц. И это минимальная ставка! Наш бюджет на такие расходы не рассчитан. Честно говоря, я даже рад, что так получилось, теперь открыта дорога нашим молодым спортсменам. Если мы будем содержать несколько таких варягов, то нашим юниорам не на что будет покупать технику, не на что будет жить. И количество тренировок будет ограничено. Поэтому я стараюсь убедить руководство, чтобы года два переждать, пока наши ребята подрастут и наберутся опыта. Они уже почти готовы, но им еще нужны хорошие тренировки. Им надо участвовать в соревнованиях вместе с варягами, а не сидеть в запасе. Только тогда они достигнут мастерства. У нас есть очень сильные ребята: Артем ЛАГУТА, Миша СКАЧКО, Слава КАЗАЧУК, Виктор ХАДЗИЦКИЙ, Василий ПАНХАЙ. Им по 17 лет, и перспектива у них огромная. В этом году юниорский "Восток" завоевал "бронзу" на чемпионате России.

Медали гонщикам "Востока"

- Неужели ситуация с финансированием такая аховая? "Восток" - это же не частная лавочка, а городская команда. И как же вы выкручиваетесь?

- Нам приходится брать деньги взаймы! В прошлом году мы брали кредиты в банке на членов команды, только чтобы перекрыть ремонт и закупку моторов. Сегодня мы себе такого позволить не можем. Тогда нашим гарантом были бюджетные поступления из мэрии, а сегодня мы не уверены, придут нам деньги или нет. Хотя бюджет на 2008 год уже принят. Сейчас все ведущие команды в России готовят техническую базу: приобретают двигатели, ремонтируют мотоциклы. А к нам деньги поступят лишь в марте!

Стыдно говорить, но бюджет прошлого года мы исчерпали, поэтому с ноября по март наши спортсмены и тренеры, в том числе и я, сидят без зарплаты. И заработки у них невелики, в среднем от 15 до 25 тыс. рублей. А в межсезонье они уходят на вольные хлеба. Я получаю 23 тысячи рублей. И такая заморочка со спидвеем только во Владивостоке!

- Если вас послушать, то у нас все так запущено! И тем не менее "Восток" побеждает. А как выживают другие российские команды"?

- У них все нормально. Насколько я знаю, бюджет команды "Мега-Лада" (г.Тольятти) и команды СК "Турбина" (г.Балаково, Саратовская обл.), которые оказались впереди нас, в два-три раза выше бюджета "Востока". На гонку с нами они могут спокойно купить чемпиона мира, "серебряного" или "бронзового" призера. Тот же Грэг Хэнкок за одно соревнование просит около 20 тысяч евро. Нам же на 2008 год обещали 30 миллионов рублей, а до этого бюджет был, насколько я знаю, в 20 миллионов рублей. Тридцать миллионов - хорошие деньги, жить можно, если не покупать варягов. Я бы нашим ребятам, которые участвовали в гонках с "Мега-Ладой" и "Турбиной", ордена и медали дал! Тот же Григорий ЛАГУТА, тот же Максим КАРАЙЧЕНЦЕВ, те же перечисленные юниоры боролись на равных с грандами мирового спидвея, с Грэгом Хэнкоком, Ли Ричардсоном, с австралийцем Райаном САЛИВАНОМ. А у него пятое место на чемпионате мира! Эти именитые спортсмены набрали всего по 7-8 очков из 15. Наши парни "уделывали" их, как хотели.

- Есть такая расхожая "сталинская" фраза: "Кадры решают все". А как в вашей команде решается проблема кадров?

- Никак не решается. Будущие чемпионы - это подростки, которые сегодня принадлежат улице. И если бы мы объявили прием в клуб, то выстроилась бы огромная очередь. А мы не в состоянии их принять! Нам негде их разместить! У нас нет даже бокса, где бы мальчишки могли заняться мотоциклами и отвлечься от той же наркомании. Мы не можем создать школу при клубе. А создавать ее надо! В прошлом году у нас было три легионера в команде, в этом году - два. На следующий год, может быть, вообще откажемся от них. У нас подрастают свои мастера. У меня есть план возрождения спидвея во Владивостоке, но его некому преподнести. Сейчас ни в мэрии, ни в краевой администрации никому нет дела до спидвея: кто занят выборами, кто - саммитом.

Перед Новым годом я летал в Москву на заседание Национальной лиги спидвея. И там нам сделали ультиматум - пока мы не построим нормальный бокс, нормальные раздевалки и нормальный туалет с душем, Лига не позволит проводить во Владивостоке соревнования по спидвею высокого ранга.

От редакции.

Уважаемые читатели, неравнодушные к судьбе приморского спидвея, если кто-то пожелает помочь команде "Восток", позвоните Игорю Эриковичу Столярову: (4232) 57-98-18 или в редакцию "ЗР": (4232) 45-04-85, 45-79-79. Наши гонщики будут рады любой помощи".

И еще: сегодня на стадионе "Авангард" состоится открытое первенство Владивостока по спидвею. Начало в 19.30.