"Луч-Энергия" интересуется игроками из Кот-д'Ивуара

"Луч-Энергия" ведет переговоры с рядом легионеров, имеющих опыт выступления за сборные своих стран. Специально для решения этих вопросов в Турции побывал председатель правления ФК "Луч-Энергия" Виктор МЯСНИК.

В списке потенциальных новичков на данный момент присутствует три игрока, имеющих опыт выступления за национальные сборные - босниец Дарио ДАМЬЯНОВИЧ, албанец Клодиан ДУРУ и белорус Виталий БУЛЫГА ("Томь"). Кроме того, "Луч-Энергия" рассматривает возможность усиления такими игроками, как Акес Гоорэ ДАКОСТА (Кот-д'Ивуар), Стьепан ЮКИЧ (Хорватия) и Никита БУРМИСТРОВ (ЦСКА).

Ранее исполнительный директор клуба Али ИБАДОВ заявлял, что "Луч-Энергия" инициирует переговоры с участниками высшего дивизиона чемпионата Южной Кореи о приглашении игроков из этой страны.