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"Луч-Энергия" несет потери

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Владивостокский "Луч-Энергия" вчера собрался в Москве на первый в новом году медицинский осмотр. После проверки физических кондиций желто-синие вылетят в турецкий город Лара, где проведут 17 дней. Ожидается, что 19 января наша команда сыграет с донецким "Шахтером".

Следующий этап подготовки также пройдет в Турции с 5 по 23 февраля. Последний сбор планируется провести в японском Симидзу с 29 февраля по 12 марта. После завершения акклиматизации команда прибудет во Владивосток, где 14 марта проведет стартовый матч чемпионата с "Москвой".

По данным "Спорт-Экспресса", на первом сборе в распоряжении хорватского тренера Зорана ВУЛИЧ будет минимум 16 игроков прошлогоднего состава. Причем к Дмитрию СЕМОЧКО проявляют интерес "Шинник" и "Амкар", Мареком ЧЕХОМ интересуются "Крылья Советов", Александром ТИХОНОВЕЦКИМ - "Терек" и нальчикский "Спартак". По истечении срока контрактов клуб покинули форварды Максим АСТАФЬЕВ (ушел в "Ростов"), Андрей ОСПЕШИНСКИЙ, полузащитники Руслан и Беслан АДЖИНДЖАЛЫ, Алексей АРХИПОВ, защитники Сергей ШТАНЮК ("Динамо", Минск) и Константин ЛОБОВ.

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