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Спортсмены подвели итоги
Во Владивостоке прошел седьмой рождественский бал спортивных звезд Приморья, посвященный чествованию лучших приморских спортсменов и спортивных команд. Также наградами были удостоены лучшие СМИ, пишущие о спорте.
Главным организатором мероприятия выступило общественное движение "Физкультура и Спорт". Поздравить победителей и триумфаторов спорта пришли и представители власти лучшие творческие коллективы Приморья, которые превратили бал в настоящий "праздник силы, молодости и красоты".
Лучшим телевизионным СМИ 2007 г. было названо ОТВ. В свою очередь канал отметил детско-юношескую команду парусного спорта, которая стала чемпионом России на акватории от Владивостока до Анапы. Лучшей спортивной газетой признана "Единоборство", из радио - "Лемма" в лице ее спортивного комментатора Сергея СОКОЛОВА. Лучшим фотографом стал фотограф журнала "Дорогое Удовольствие" Дмитрий КАЛИНИН.
Командой года признана женская сборная по пляжному волейболу, занявшая в этом году первое место в российских соревнованиях. Чемпион Европы по бильярду Роман БРУЧАЙ, Елена ВОЛКОВА - мастер спорта по легкой атлетике, Вячеслав ЛЕГАЙ - победитель российских соревнований по тхэквондо, Кристина МАЧАН, ставшая лучшей в борьбе самбо, - все эти герои составили золотой список спортивных звезд Приморья.
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