ФСБ проспонсировала "Путь, не имеющий конца"

В честь 90-летия органов Госбезопасности Управление ФСБ по Приморскому краю организовало чемпионат и открытое первенство по КУДО среди спортсменов Приморского края, не относящихся к самой силовой структуре.

На торжественной церемонии открытия присутствовали руководители приморских подразделений ФСБ и ветераны службы. В соревнованиях по дайдо-дзюку карате-до, впоследствии преобразованных в КУДО, приняли участие спортсмены различных возрастных групп от 12 лет. Спортсменам, отличившимся в завершающемся году, были вручены награды и подарки.