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ФСБ проспонсировала "Путь, не имеющий конца"
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В честь 90-летия органов Госбезопасности Управление ФСБ по Приморскому краю организовало чемпионат и открытое первенство по КУДО среди спортсменов Приморского края, не относящихся к самой силовой структуре.
На торжественной церемонии открытия присутствовали руководители приморских подразделений ФСБ и ветераны службы. В соревнованиях по дайдо-дзюку карате-до, впоследствии преобразованных в КУДО, приняли участие спортсмены различных возрастных групп от 12 лет. Спортсменам, отличившимся в завершающемся году, были вручены награды и подарки.
ДосьеКУДО, основанное в 1981 г., завоевывает все большую популярность не только в Японии, но и во всем мире. "Путь, не имеющий конца", или "путь пустого сознания - так переводится название этого универсального стиля с японского.
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