"Лучу" "сватают" еще одного словака

В списке претендентов на пост главного тренера "Луча-Энергия", ставший вакантным после ухода Сергея ПАВЛОВА, появился второй иностранец - словак Йожеф ХОВАНЕЦ, работавший со сборной Чехии на Euro-2000 и возглавлявший "Кубань" в 2005 году.

После отказа Леонида СЛУЦКОГО, возглавившего "Крылья Советов", учредители "Луча" выбирают как минимум из 5 кандидатов. Кроме Хованеца и его соотечественника Владимира ВАЙССА, рассматриваются кандидатуры Сергея ОБОРИНА (в начале сезона возглавлял "Крылья Советов"), Сергея ПОДПАЛОГО (возглавлял новотроицкую "Носту" в первом дивизионе) и Павла ЯКОВЕНКО (начинал сезон главным тренером "Кубани", затем пытался трудоустроиться в "Ростове").

Тем временем Сергей Павлов может возглавить либо вышедший в премьер-лигу "Терек", либо опустившийся в первый дивизион "Ростов". Вслед за ним "Луч" скорее всего покинут братья АДЖИНДЖАЛЫ, ШЕШУКОВ (им интересуется "Шинник"), СЕМОЧКО, ШТАНЮК, АСТАФЬЕВ, СМИРНОВ II, ЛОБОВ и СЕМОЧКО.