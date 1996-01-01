Во Владивостоке открыт новый стадион

Во Владивостоке на базе СШ №2 по ул. Толстого в торжественной обстановке прошло открытие очередного, 12-го по счету пришкольного спортивного комплекса.

Пока Российский футбольный союза Виктора МУТКО ищет спонсоров и деньги на развитие детского футбола в России, во Владивостоке вопрос подготовки футболистов решается при помощи ввода одного-двух первоклассных футбольных полей в месяц. Современное футбольное поле с искусственным газоном и спортивный городок презентовала ученикам школы и жителям микрорайона и.о. главы администрации города Ольга КОЗЕРАЦКАЯ. В приветственном слове Ольга Николаевна подчеркнула, что это подарок от города не только ученикам школы, но и всей округе: "Выполнение программы "Спортивный Владивосток" позволит в скором времени превратить столицу Приморского края в спортивный центр Дальнего Востока".

До конца года планируется открыть еще два аналогичных стадиона на базе СШ №80 и СШ №45.