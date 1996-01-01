"Луч-Энергию" может возглавить иностранец

Имя нового наставника "Луча-Энергия" станет известно уже в начале следующей недели. По словам председателя правления НП "ФК "Луч-Энергия", генерального директора ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) Виктора МЯСНИКА, в настоящее время ведутся переговоры сразу с несколькими претендентами, в том числе с четырьмя иностранными тренерами.

Напомним, что пост главного тренера "Луча" стал вакантным после ухода Сергея ПАВЛОВА, чья работа в минувшем сезоне, в результате которой желто-синие едва удержались в элитном дивизионе, была признана неудовлетворительной.

"Затягивать с решением нельзя. Команда должна собраться в Москве уже 25 декабря, после чего вылетит на первый сбор на Кипре", - сказал В.Мясник. Как сообщил "Спорт-Экспресс", одним из кандидатов является словак Владимир ВАЙСС, в конце мая оставивший пост главного тренера "Сатурна". По данным издания, Вайсс уже встречался в Москве с губернатором Приморского края Сергеем ДАРЬКИНЫМ.

Перестановкой на тренерском мостике перемены не исчерпываются. Новым исполнительным директором ФК "Луч-Энергия" назначен Али ИБАДОВ, последние два года работавший первым заместителем и.о. главы г.Фокино, а до этого представлявший губернатора в Законодательном собрании. Его предшественник Анатолий БЕЗНЯК будет курировать селекционные вопросы и организацию внешней деятельности клуба.

По словам В.Мясника, в будущем сезоне перед клубом вновь поставлена задача занять место не ниже пятого. "Команда обновится на две трети. На сегодня из 28 игроков остается порядка 11. Хочу сказать, что селекционная политика клуба тоже претерпела изменения. Теперь мы нацелены на покупку игроков, имеющих постоянную игровую практику, потому что у нас нет времени ждать, пока новый игрок раскроется и начнет играть на нужном уровне", - отметил председатель правления клуба.