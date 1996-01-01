"Кольцо" без права передачи

Традиционно в последнее воскресенье октября на день автомобилиста автогонщики-"кольцевики" заключительным, четвертым, этапом закрывают сезон. В этом году последний этап было решено провести на день раньше, в субботу. Как признались организаторы, с одной стороны, прогноз погоды на воскресенье настораживал, с другой - тяжелый финиш чемпионата, накопившаяся за сезон усталость плюс желание побыстрее его закончить - все это сказалось на выборе дня финального заезда.

И на этот раз чуда не произошло и спор за Кубок Владивостока вели Иван Ирещенко и Олег Гуменюк. Итогом бескомпромиссной борьбы стал очередной чемпионский титул Гуменюка. Он не выиграл этап, но по сумме предыдущих гонок судьи отдали ему титул.

Как бы ни было печально, но этот сезон для заклятого друга Гуменюка Ивана Ирещенко был последним. Как стало известно из неофициальных источников, Иван "Грозный" решил завязать с "кольцом", а все свободное время уделять своей многочисленной семье. Есть и позитивная новость. Чемпион кольца 2007 года Олег Гуменюк явил почитателям шоссейно-кольцевых гонок своего старшего сына Артура. По мнению отца, Артур Олегович выглядел молодцом, да и сотни зрителей, присутствовавших на закрытии чемпионата, с ним согласятся. Пусть с первого раза призовых дивидендов он не заработал, но опыт, как и регалии, - дело наживное.

Окончательно стало ясно, что "на кольцо" больше не вернется Геннадий Потехин. Потеха, как любя называют Геннадия почитатели автогонок, решил больше судьбу не испытывать. Если кто помнит, то на заключительном этапе сезона-2005 он попал в страшную аварию и очень долго восстанавливался. Тем не менее Геннадий Потехин с полным на то основанием занял свое место в галерее славы приморского мото- и автоспорта. Этого не отнять, даже когда видишь Потеху в рекламном ролике известного "масличного" бренда.

Однако все эти спортивно-семейные вопросы меркнут на фоне слухов, циркулирующих вокруг картодрома "Змеинка" и ставших достоянием гласности буквально накануне последнего этапа сезона-2007.

Как мы знаем, в этом году открытый Чемпионат Владивостока по шоссейно-кольцевым гонкам стал юбилейным, десятым в своей истории. И дай бог, чтобы он не оказался последним, поскольку информация, которая нет-нет да и просачивается из недр городской администрации, строительных и риэлторских компаний, все явственнее говорят о сгустившихся над "Змеинкой" тучах, точнее, не над самим местом отдыха тысяч горожан и одноименной бухтой, а над местом, где восьмеркой стелется асфальтированная змея картодрома.

Пока ничего неизвестно о тех, кому приглянулись сотни спортивных гектаров. Но в свете предстоящих глобальных изменений, которые ждут Первомайский район Владивостока, в особенности его южную береговую линию, уже сегодня можно только догадываться, цифры со сколькими нулями будут фигурировать при оценке картодромной землицы.

Ну а если взять в расчет практику "точечной" застройки Владивостока, когда дома как грибы растут всем властям назло, то можно предположить, что пока неведомые застройщики домов-огородов смогут превратить единственный на Дальнем Востоке специализированный картодром в стройплощадку... за ними не заржавеет.