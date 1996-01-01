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Вся наша жизнь - спорт!
Последние соцопросы жителей Владивостока не могут не радовать: все больше горожан между пивным ларьком и спортзалом выбирают пот, азарт и штангу с мячиком. Конечно, до времени, когда миллионы значкистов ГТО ковали славу самой спортивной и советской страны мира, нам еще далеко, но сдвиги наблюдаются. Что в вашей жизни физкультура и спорт?
Геннадий ЛАЗАРЕВ, ректор ВГУЭС, депутат ЗС ПК:
- Во время учебы в школе и институте спорт занимал в моей жизни "лидирующие позиции". Серьезно занимался плаванием. Сейчас все время занимает работа, но со спортом продолжаю дружить, и что точно, порывать не стану - это стиль жизни! Пробежки, заплывы, тренировки обязательно присутствуют в моем рабочем графике. Кстати, от спорта невозможно отмахнуться, когда спортивный зал и бассейн находятся рядом с рабочим местом. В этом отношении университету есть чем гордиться! В этом году реконструировано и введено в строй пять новых спортивных залов в колледже сервиса и дизайна ВГУЭС. Площадь университетского спорткомплекса увеличена в два раза. Мы справили новоселье: открыли грандиозный объект - крытый спортивный комплекс "Чемпион" на Партизанском проспекте,41.
Константин ЧИРКОВ, адвокат:
- Со спортом по жизни я иду рука об руку. В детстве занимался спортивной гимнастикой, потом фехтованием. В период профессионального становления, выпавшего на перестройку и новые политические и экономические реалии, принял философию восточных единоборств. Сегодня столько уделять время спорту и физкультуре, как это было в школе или в университете, не могу, но не забываю раз-два в неделю позаниматься на тренажерах.
Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор страхового агентства ООО "Бирюков и Партнеры":
- С раннего детства в борьбе с многочисленными простудными заболеваниями меня поставили на коньки, купили футбольный и баскетбольный мячи... В итоге я достаточно разносторонний спортсмен. Играл за сборные команды ДВГУ по баскетболу и футболу. Был многократным чемпионом района и области по футболу, хоккею, легкой атлетике, шахматам, баскетболу в школьные годы.
Помимо укрепления здоровья занятия спортом позволили выработать и развить целый ряд важных качеств: целеустремленность, трудолюбие, волю, дух коллективизма, харизму. Я убежден, что без спорта мне не удалось бы достичь все того, чем я располагаю в своей жизни сегодня.
Олег ТАРАБАРОВ, бизнесмен:
- До определенного момента я занимался спортом на профессиональном уровне. С детства - борьба и рукопашный бой, имею разряд по шахматам, КМС по пауэрлифтингу. Сейчас, как и в студенческие годы, не мыслю себе жизни без штанги. "Железо" имеет особую притягательную силу - раз засосало и больше не отпускает. А вообще, хотелось бы ,чтобы у нас отношение к физкультуре и спорту было бы таким, как на Сахалине. Там в каждом подвале, подсобке, сарайчике - мини-спортзалы.
Андрей, менеджер:
- Я недолюбливаю профессиональный спорт - уж очень ненормально смотрятся сотрясения мозга в том же боксе или бесполые монстры в женской штанге. А спорт для здоровья, поддержания формы или для воспитания человеческого духа всегда приветствовал: просто обожал уроки физкультуры в школе, состоял в сборной во время учебы в вузе. Сегодня, когда приходится сутками просиживать на работе, использую любую возможность, чтобы подвигаться. В частности, в нашей компании стараемся еженедельно поиграть в футбол - это очень бодрит. При этом совершенно не понимаю своих коллег мужского пола, которые предпочитают чахнуть за компьютерами, заплывая жиром.
Елена, студентка ДВГУ:
- Спорт? Это хорошо...Но дорого. Даже если захочешь спортом позаниматься, не займешься... Днём учёба или работа, вечером темно и боязно, а идти в спорткомплекс - две сотни выложи. Поэтому ходите товарищи в бассейн, самое милое дело: и спорт, и удовольствие. Заодно и помоешься на халяву!
Иннокентий, пенсионер:
- Спорт сегодня - удел богатых и обеспеченных. Кто может себе позволить, тот выбирает фитнесс и прочие забугорные примочки. Того движения, какое я помню 30-40 лет назад, нынешней молодежи не увидеть. И дело даже не в пресловутых "значках ГТО". Спорт и физкультура были нормой жизни. Теперь вот один спорт остался - бег за дешевыми лекарствами да телевизор.
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