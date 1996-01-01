Футбольный рынок в конце сезона

Победный матч со сборной Англии не только позволил российской сборной заметно приблизиться к цели - к попаданию в финальную стадию чемпионата Европы 2008 г., но и заставил европейских футбольных специалистов и агентов заговорить о возможном появлении на зимнем рынке игроков из России.

Впрочем, от появления в списках кандидатов на перемещение из российских клубов в западноевропейские до собственно перемещения - дистанция огромная, и вряд ли ее, на мой взгляд, предстоящей зимой кто-либо преодолеет. Основных причин тому - две.

Во-первых, квалификация подавляющего большинства исполнителей, если, конечно, иметь в виду их перемещение в ведущие клубы пяти главных футбольных стран Европы - Испании, Италии, Франции, Англии и Германии. За черту селекционных списков этих клубов (либо в самый конец списков, куда редко кто заглядывает) наших футболистов (за редким исключением) помещает уровень мастерства, который вряд ли может устроить "Реал" и "Барселону", "Интер", "Милан" и "Ювентус", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Лион" и "Баварию".

Во-вторых, ведущие футболисты с российским паспортом имеют сегодня дома такие зарплаты, какие за границей им никто не предложит. Уезжать на Запад, в отличие от 90-х, когда игроки бомбардировали агентов просьбами "Хоть куда-нибудь продайте!", стало невыгодно. Причем для всех - для самих футболистов, для клубов, с которыми у них подписаны контракты, наконец, для агентов. Причина, конечно, парадоксальная. Но она, полагаю, главная.

Можно, к примеру, вспомнить прошлогоднюю историю с полузащитником "Зенита" Андреем АРШАВИНЫМ, выигравшим титул лучшего футболиста России. Он говорил, что "серьезных предложений от европейских клубов" не получал и сомневался в том, что "в Европе" ему "будут платить больше, чем в "Зените". Больше, чем в "Зените", Аршавину могли платить либо в "Спартаке", который давно подбивал клинья к талантливому хавбеку, либо в "Зените", в итоге добившемся в ходе переговоров с игроком и его агентом соглашения о продлении контракта. Для "Зенита", потратившего зимой на "покупки" почти 40 млн евро, не составило труда сделать Аршавину предложение, от которого игрок отказаться никак не мог: по неофициальным данным, $12 млн за 4 года.

Между тем трансферная цена Аршавина на нашем внутреннем рынке - от $10 до $15 млн - заметно выше той, которая обсуждалась бы в случае продажи этого игрока на Запад. Резкий скачок цен в России произошел сразу после введения лимита на легионеров. Цены подпрыгнули уже в момент обсуждения границ этого лимита - споров о том, семи или восьми иностранцам будет разрешено выходить в стартовом составе. Происходившее сильно напоминало рынок ценных бумаг, где цены, как известно, начинают резко колебаться даже из-за запущенной кем-то недостоверной информации. В итоге сделки порядка $4,5-5 млн за игрока внутри России превратились в норму. За такие деньги "Зенит" продал, например, в "Спартак" Владимира БЫСТРОВА, а "Спартак" в "Локомотив" - Александра САМЕДОВА. Иностранным клубам, пожелай они иметь у себя этих игроков, они обошлись бы минимум в три раза дешевле.

Зарплаты игроков, особенно тех, кто добился права играть в сборной, растут в России не по дням, а по часам. Показательна в этом плане недавняя история со спартаковцем Дмитрием ТОРБИНСКИМ. Воспитанник клубной школы получал по контракту, срок действия которого истекает 15 декабря нынешнего года, согласно неофициальным сведениям, порядка $10 тыс. в месяц. Между тем он уверенно заиграл в основном составе, зарплата большинства футболистов которого в разы больше, чем у Торбинского. Ситуацию, в которой Торбинскому в "Спартаке" предлагали переподписать контракт на условиях, не устраивавших ни игрока, ни его агента, ловко использовал "Локомотив": предложение железнодорожного клуба об условиях, которые раз в десять лучше нынешних, спартаковским полузащитником было с благодарностью принято. Причем "Локо", в силу предстоящего завершения срока действия контракта игрока, получит футболиста национальной сборной фактически бесплатно.

Что же до примера с Аршавиным, то он убедителен, поскольку речь в конце прошлого сезона велась о лучшем футболисте страны. Нынче питерский полузащитник до этой роли недотягивает. Появились другие претенденты на звание игрока "номер один". Это, в частности, 25-летний форвард из "Спартака" Роман ПАВЛЮЧЕНКО, лучший бомбардир чемпионата России, забивший англичанам оба гола; 30-летний полузащитник "Зенита" Константин ЗЫРЯНОВ, ставший после перехода из "Торпедо" открытием нынешнего сезона и бесспорным лидером санкт-петербургского клуба и сборной России; 24-летний хавбек ЦСКА Юрий ЖИРКОВ, которому еще два года назад, после победы ЦСКА в Кубке России, владелец "Челси" Роман АБРАМОВИЧ, зашедший в армейскую раздевалку поздравить своего друга, президента ЦСКА Евгения ГИНЕРА и его команду, сказал: "Юра, учи английский". И у меня нет сомнений в том, что все они в 2008 г. продолжат карьеру в своих нынешних клубах.