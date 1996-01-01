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Секрет газона под Пластуном

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Солнце, сопки и зеленые поляны - таким в прошлую пятницу встретил Пластун участников 4-го ежегодного турнира "Грин-клуба" по гольфу.

Гольфовые поля "Тернейлеса" и впрямь изумляли, смахивая на футбольное покрытие стадиона "Динамо". Владимир ЩЕРБАКОВ, гендиректор компании и президент гольф- клуба, лишь усмехнулся: "Англичане правы: весь секрет их газонов - в стрижке. 200 лет стригут - вот и ровные лужайки. И мы стрижем, чуть ли не каждую неделю". Его хобби стало заразительным не только для сотрудников "Тернейлеса", но и для тех, кто хоть однажды взял в руку клюшку, то есть для нас, теперь постоянных членов Green Club. Академия гольфа, открывшаяся во Владивостоке минувшей зимой, привлекла новых гольфистов. Но разве сравнится мини-футбол в спортзале с большим футболом? Так и здесь.

Встречая у трапа самолета в аэропорту, Владимир Федорович по традиции приказал сдать сотовые телефоны - чтобы не отвлекаться на рабочие звонки. Хозяева, как всегда, были радушны, "обмундировали" участников перчатками, кэпи и клюшками. Кэдди-тренеры провели с новичками уроки. "Старички" взяли в руки айроны - и откуда что взялось: вспомнилось, как держать, как замахиваться, чтоб удар послал мяч в цель. Разбились на 4 команды - и вперед. Нас ждали 9 полей, около 4 тысяч ярдов.

На сей раз добавилось еще одно развлечение - порулить самым настоящим гольф-каром. Говорят, на одном из них ездила сама японская принцесса, когда посещала цеха корпорации "Сумитомо". Японские партнеры "Тернейлеса" не рискнули "осквернить" сиденье кара после ее высочества и подарили его пластунскому гольф-клубу. А мы, ничего, комфортно неслись по косогорам, избавившись от необходимости вручную катить бэг с клюшками. Это ускорило игру.

Профессионалы, а таких в таежном поселке Пластун больше, чем на всем Дальнем Востоке (потому что полей для гольфа нет), утверждают, что проходят 9 полей за полтора часа. Конечно. Там, где маршал Щербаков выходил на грин, к лунке, за два-три удара, мне приходилось бить шесть-семь. В итоге сошли мы с грин-поля, когда солнце клонилось к горизонту, спустя пять часов.

Гольф-турнир руководителей приморских СМИ проходил при традиционном участии депутата Госдумы РФ Василия УСОЛЬЦЕВА, который и был 4 года назад инициатором этого самого экзотического соревнования. Преданный поклонник гольфа, на сей раз Василий Иванович признался, что клюшку взял в руки впервые за сезон, - работы в Госдуме под завязку. Сильно рыл "драйв" и свой самый дальний удар в турнире вкусил лишь на пятом поле. А вот среди постоянных участников турнира чувствовалось: мастерство выросло. Хотя нынешний чемпион, руководитель Приморского телерадио Валерий БАКШИН утверждал, что гольфом лишь раз-два побаловался в поездках, рука мастера сжала переходящий Кубок турнира-2007 с гордостью.

До новой встречи, газоны Пластуна!

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