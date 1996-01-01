"Крылья" помогут "Лучу" вылететь из лиги?

Владивостокская команда еще более осложнила свою задачу по сохранению прописки в элите российского футбола, фактически подарив самарским "Крыльям советов" два очка.

Субботний поединок, проходивший с преимуществом "ЛЭ", закончился нулевой ничьей. По ходу игры подопечные Сергея ПАВЛОВА 10 раз как минимум были близки к успеху, но шансы реально забить были у Г. БАЗАЕВА, загубившего выход один на один с вратарем.

Второй момент получился под занавес встречи, когда мяч прокатился вдоль пустых ворот, но первыми к нему подоспели, увы, волжане...